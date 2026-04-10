La familia de Tati Leclercq rompió el silencio: “Es joven y no está preparada”

En las últimas horas la investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar por propofol sumó nuevos elementos, que complican a la residente del Hospital Rivadavia Chantal “Tati” Leclercq. La médica fue formalmente imputada y notificada en el allanamiento a la vivienda familiar del country de Santa Bárbara, en el partido de Tigre.

La Justicia corroboró que Leclercq fue la última persona que habló con el anestesista y que visitó su departamento cuando él ya estaba fallecido. Además, y según el relato de la hermana de Zalazar, la médica manipuló el celular del chico delante de ella.

En ese contexto, la familia de la imputada habló con SM Noticias y expresó su preocupación por el tratamiento mediático del caso: “No queremos dar ninguna declaración, los medios y las redes la están destrozando. Está envuelta en este problema y está superada. Es muy joven y no está preparada”.

Allanamientos

En los últimos días, efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Tigre realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a Leclercq: uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en la vivienda de sus padres, ubicada en un country de Santa Bárbara.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular y una tablet que pertenecían a la médica. Según trascendió, el operativo se llevó adelante sin incidentes y no se hallaron ni drogas ni fármacos.

Los efectivos explicaron en el propio allanamiento que la medida estaba enmarcada en la investigación para determinar la causa de muerte de Zalazar, encontrado muerto el pasado 20 de febrero en su departamento, con una vía en su pie.

Los nuevos elementos que complican a Leclercq

La situación judicial de Tati Leclercq dio un giro drástico en los últimos días, porque pasó de ser un personaje muy secundario de la trama a representar el nexo entre la muerte de Zalazar y el faltante de drogas denunciado en el Hospital Italiano. La Justicia logró confirmar su presencia en el departamento del anestesista antes del hallazgo del cuerpo, junto a “Fini” Lanusse y otras dos mujeres que aún no fueron identificadas.

Como antes se mencionó, la hermana de Zalazar declaró que Leclercq manipuló el celular del anestesista, en el que ella misma figuraba entre sus últimos contactos. Además, las cámaras de seguridad habrían registrado a Lanusse retirándose del lugar con una tablet que no tenía en el momento del ingreso.

La causa es llevada adelante por el fiscal Eduardo Cubría y el juez Santiago Bignone, quienes continúan reuniendo las pruebas necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte del anestesista y las posibles responsabilidades de los involucrados.