Qué día se espera una máxima de 23° en Buenos Aires, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habrá mañanas frías en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero con máximas que se acerquen a los 20 grados.

Por ejemplo, esta semana habrá dos días con una temperatura máxima de 23°. Se trata del miércoles 10 y el jueves 11 de septiembre. En esta última jornada se espera además un cielo despejado durante toda la tarde.

El pronóstico para toda la semana

Si bien el frío parece ya haber pasado sus momentos más intensos, esta semana según el SMN se esperan mañanas de temperaturas bajas y cielos nublados. Después del paso de la Tormenta de Santa Rosa, aparece la calma en la Ciudad de Buenos Aires. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 18° y una mínima de 11° hoy se esperan lluvias durante el mediodía y un cielo nublado en gran parte del día.

Martes: con una mínima de 9° y una máxima de 22° se espera un cielo totalmente despejado durante la tarde y 0% de probabilidades de lluvia.

Miércoles: con una máxima de 23° y una mínima de 12° se espera un día nublado con muy baja probabilidad de lluvias.

Jueves: con una máxima de 23° y una mínima de 10° se espera el día más soleado de la semana, con cielo despejado durante todo el día.

Viernes: con una máxima de 19° y una mínima de 9° se espera un día sin probabilidades de lluvia, pero con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El pronóstico para el fin de semana

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires será posible planificar actividades al aire libre, porque si bien habrá temperaturas bajas no se esperan lluvias. Incluso se esperan jornadas con cielo despejado y algo de sol durante las tardes.

Sábado: con una máxima de 20° y una mínima de 11° se espera un día nublado y algo ventoso, pero sin probabilidad de lluvias.

Domingo: con una máxima de 22° y una mínima de 13° se espera un día soleado con momentos nublados y momentos de cielo totalmente despejado.

La recomendación general para estos días será la de salir abrigado, pero están dadas las condiciones para que se pueda disfrutar de planes al aire libre en parques y plazas de la Ciudad.