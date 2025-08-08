Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el viernes 8 de agosto

El viernes traerá mínimas frías y cielos mayormente nublados en Santa Fe y Rosario.

Agosto no da tregua. El clima de este viernes 8 de agosto en las ciudades de Santa Fe y Rosario se presenta con un combo clásico de invierno: mañanas muy frías y nubosidad persistente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada húmeda, gris y con temperaturas contenidas.

En un contexto donde el termómetro se mueve en cámara lenta y el cielo amenaza sin concretar, las condiciones invitan a abrigarse bien, evitar paseos largos en motos o bicis, y estar atentos a los cambios de última hora.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

Para la capital provincial, el SMN prevé mínimas de cuatro grados, con un leve ascenso térmico hasta una máxima que rondaría los 15 o 16 grados. El cielo se presentará mayormente nublado durante todo el día, con probabilidad de precipitaciones aisladas desde la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Los vientos del sureste aportarán humedad y mantendrán el aire denso, lo que puede generar baja visibilidad en zonas suburbanas o rutas al amanecer. La recomendación: circular con precaución y llevar abrigo impermeable si vas a estar en la calle entrada la tarde.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En Rosario, la jornada arrancará con una temperatura cercana a los cinco grados, y la máxima no superará los 15 grados, en una curva térmica muy similar a la de Santa Fe. La diferencia puede estar en el viento: el ingreso de aire húmedo desde el este podría generar bancos de niebla y un aumento de nubosidad baja.

Pronóstico de Rosario.

Si bien no se esperan tormentas, el SMN estima posibles lloviznas débiles intermitentes durante la segunda mitad del día, sobre todo hacia la noche. Para quienes trabajan al aire libre o se trasladan en transporte público, conviene llevar paraguas compacto o campera con capucha.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Santa Fe y en Rosario

Agosto suele ser un mes con baja frecuencia de lluvias en la región pampeana, pero este año el patrón se rompe por momentos con episodios aislados de inestabilidad, como el de este viernes. El fenómeno es típico de los inviernos de transición hacia la primavera, donde las masas de aire frío y húmedo chocan en capas bajas.

Este comportamiento climático también afecta los niveles de humedad en viviendas, escuelas y lugares cerrados, por lo que la ventilación cruzada sigue siendo importante, aunque el frío invite a cerrar todo. La recomendación es clara: abrigarse bien, pero no descuidar el aire interior.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este viernes