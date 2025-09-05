Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 5 de septiembre de 2025

El viernes 5 de septiembre de 2025 será frío por la mañana pero soleado y agradable por la tarde en Santa Fe y Rosario.

La región centro del país, sobre todo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, se prepara para un viernes soleado y frío. Las temperaturas mínimas estarán por debajo de los 5 grados, pero hacia la tarde se espera un repunte moderado. El fin de semana traerá continuidad de tiempo estable, ideal para actividades al aire libre en plena jornada electoral.

El viernes 5 de septiembre marcará una transición hacia un clima más benigno, aunque con mañanas heladas. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Santa Fe como Rosario tendrán cielo despejado, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas que, aunque bajas a primera hora, darán un respiro hacia el mediodía y la tarde.

La estabilidad meteorológica se presenta como un factor clave durante el fin de semana: sin lluvias, con jornadas soleadas y vientos leves del sector sur, los comicios no estarán condicionados por el clima.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario para este viernes

En la capital provincial, el panorama será muy parecido, aunque con mínimas algo más elevadas que en Rosario: cuatro grados en la mañana y un repunte de hasta 14 grados por la tarde. La noche se mantendrá fresca, en torno a los 8 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, el amanecer traerá apenas 3 grados, con cielo algo nublado. Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, acompañada de sol pleno y vientos suaves del sur. La noche descenderá nuevamente a los 6 grados, manteniendo la tendencia fresca.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿qué esperar para el fin de semana?

El sábado 6 y el domingo 7 de septiembre seguirán bajo la influencia del aire frío pero estable. En Santa Fe, la máxima trepará a 16 grados el sábado y 18 grados el domingo. En Rosario, las marcas serán levemente inferiores: 15 y 17 grados, respectivamente. Ambos distritos tendrán jornadas soleadas, con vientos leves y sin precipitaciones.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este viernes