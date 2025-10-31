El viernes 31 de octubre trae un marcado repunte térmico en Santa Fe y Rosario.

El cielo del Litoral cambia de cara: después de jornadas con nubosidad y aire fresco, la región disfrutará este viernes 31 de octubre de un ascenso de temperatura y una mayor presencia de sol.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santa Fe y Rosario exhiben condiciones estables, con baja probabilidad de precipitaciones y viento moderado que ayudará a despejar la humedad remanente.

Si bien la jornada será agradable —especialmente a partir de la tarde— conviene no confiarse: la estación aún transita transiciones rápidas y la primavera suele traer picos térmicos cortos seguidos de rotaciones de viento que pueden devolver la inestabilidad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

La capital provincial tendrá una mínima alrededor de 10° y máxima que alcanzará los 24°. Nubosidad variable durante la mañana dará paso a momentos más soleados desde la tarde. La probabilidad de precipitaciones es baja y el viento, leve a moderado, también aportará sensación de frescura en las primeras horas.

El viernes será, en términos prácticos, una jornada para soltar el abrigo fino y aprovechar el aire libre; colectivos, actividades comerciales y pequeños eventos al aire libre verán alivio tras días más grises.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

El viernes 31 llega con mínima cercana a 8° y máxima alrededor de 24° en Rosario. El día se perfila con intervalos de sol y pocas nubes; la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, según el pronóstico. El viento, moderado, tendrá intensidad suficiente para atenuar la sensación de humedad por la mañana y hará más agradable la tarde.

Para quienes planifican actividades al aire libre, la franja entre la tarde y el atardecer será la más propicia: temperaturas templadas, cielo más despejado y condiciones estables para paseos o eventos en la calle.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima este fin de semana?

Si bien el viernes fue templado y estable, el fin de semana plantea un doble escenario: una parte diurna muy buena para actividades al aire libre durante el sábado, pero con una alerta a la tarde/noche del domingo por posibles lluvias o chubascos.

Para quienes planifican algo al aire libre, el sábado sería el día más seguro para aprovechar sin sobresaltos meteorológicos.

Sin embargo, es recomendable seguir las actualizaciones del SMN cómo sigue el clima del domingo por la tarde, ya que los pronósticos pueden ajustarse con menos anticipación respecto a la inestabilidad.