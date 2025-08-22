Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el viernes 22 de agosto de 2025

El viernes llega con fuertes ráfagas en Santa Fe y en Rosario para este viernes 22 de agosto de 2025.

El pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto de 2025 en la provincia de Santa Fe se presenta con nubosidad variable, aunque sin lluvias previstas, pero bajo una advertencia por vientos intensos con ráfagas de hasta 60 km/h. Tanto en la capital provincial como en Rosario, las temperaturas seguirán dentro de un rango fresco, según el panorama difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno, con mañanas frescas y tardes templadas al sol. Es un buen momento para aprovechar la luz natural, ventilar los espacios y disfrutar del aire libre, aunque con abrigo durante las primeras y últimas horas del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario para este viernes

Durante toda la jornada del viernes, el cielo se mantendrá mayormente nublado en ambas ciudades. En Santa Fe capital, la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 18 grados, con viento predominante del sector sur que se intensificará hacia la tarde.

En Rosario, en tanto, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados, con ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo en Santa Fe y Rosario

El resto de la semana continuará con condiciones similares: frescas por las mañanas, algo más templadas durante el día, y con baja probabilidad de lluvias:

Sábado 23: leve descenso de temperatura, con máximas de hasta 15 grados y cielo parcialmente nublado.

leve descenso de temperatura, con máximas de hasta 15 grados y cielo parcialmente nublado. Domingo 24: condiciones estables, sin lluvias, con mínimas de ocho grados y máximas cercanas a los 15 grados.

condiciones estables, sin lluvias, con mínimas de ocho grados y máximas cercanas a los 15 grados. Lunes 25: en el inicio de la semana, el clima del lunes estará despejado, con mínimas que oscilarán entre los cuatro y 17 grados.

Las recomendaciones del SMN para este viernes de agosto en Santa Fe y Rosario