Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el sábado 13 de septiembre de 2025

El fin de semana arranca con temperaturas agradables y sin lluvias, aunque algo nublado, en Santa Fe y Rosario.

El sábado 13 de septiembre de 2025 ofrece un respiro climático para el centro del país. Tanto en la capital de Santa Fe como en Rosario, el arranque del fin de semana combina temperaturas templadas, nubosidad variable y un alivio para quienes temían que las lluvias arruinaran los planes al aire libre.

De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay probabilidades de precipitaciones en toda la jornada. En cambio, está prevista una amplitud térmica marcada, con mañanas frescas y tardes más cálidas, lo que podría convertir al sábado en un día ideal para actividades recreativas o simplemente para abrir las ventanas después de una semana húmeda.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

La capital provincial amanecerá con 8 grados, pero la tarde trepará hasta los 24 grados. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque sin riesgos de tormentas. El SMN sostiene que este tipo de jornadas son típicas en el corredor del río Paraná, donde las temperaturas suelen ser apenas más altas que en Rosario. La primavera santafesina suele anticiparse, con un aumento sostenido de la temperatura a partir de la segunda semana de septiembre.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

La ciudad del Monumento a la Bandera tendrá un amanecer fresco, con mínimas en torno a los 7 grados. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 22 grados bajo un cielo parcialmente nublado. El viento leve del sudeste y la humedad controlada darán lugar a una jornada estable. Septiembre suele caracterizarse por ser un mes de transición, con mañanas frías y tardes primaverales, y este sábado no será la excepción.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del domingo y lunes?

Para el domingo 14, las máximas subirán hasta los 24 grados en Rosario y 25 grados en Santa Fe, con mañanas frescas (11 grados) pero tardes cálidas y soleadas. Para el lunes 15, el escenario se mantiene similar: máximas de 22 y 24 grados, con nubosidad variable y mínimas entre 10 y 11 grados. El pronóstico sugiere continuidad de un clima estable, ideal para la previa del inicio de la primavera astronómica.

