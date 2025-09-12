Inseguridad en Rosario: robaron una ambulancia y terminaron incrustados en una pileta

La ambulancia terminó incrustada en una pileta de Funes (foto: gentileza La Capital)

La Policía de Santa Fe detuvo a dos sospechosos el último jueves tras una persecución poco común originada por un asalto a mano armada. Los ladrones habían robado una ambulancia, que terminó incrustada en una pileta en la localidad de Funes, y durante el operativo una agente resultó herida de bala.

Los detenidos fueron identificados como Walter N., de 32 años, y Roberto C., de 31, capturados en el barrio Cantegril. El operativo se desplegó a más de 20 kilómetros del lugar donde había sido denunciado el robo, en el extremo sur de Rosario, según reportó el medio local La Capital.

La agente herida fue asistida por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Según el primer parte médico, la mujer de 38 años sufrió una lesión en la pierna derecha, pero estaba fuera de peligro y recibió el alta poco después.

Cómo fue la persecución

El hecho se inició cerca de las 21.50, cuando un hombre, identificado como Nazareno D., denunció que dos hombres le robaron una Renault Kangoo de la empresa CG&L Emergencias. El vehículo estaba estacionado en Arijón al 2700 y, además de llevarse la ambulancia, los asaltantes le sustrajeron sus objetos personales bajo amenaza con un arma.

En un primer momento, los rastrillajes en la zona de Las Delicias no arrojaron resultados. Sin embargo, en menos de una hora personal del Comando Radioeléctrico de Funes halló la ambulancia caída dentro de la pileta de una casa en obra.

En el intento de fuga, los acusados forcejearon con los agentes, y en ese enfrentamiento resultó herida Florencia H., una policía que recibió un tiro en la zona de la pelvis. Los médicos confirmaron después que el impacto solo le causó un hematoma, por lo que no necesitó quedar internada.

Tras el procedimiento, los dos acusados fueron alojados en la comisaría 23ª de Funes. La causa quedó caratulada como robo calificado y resistencia a la autoridad, aunque en el operativo no se encontraron armas de fuego.