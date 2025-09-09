En medio de la ola de inseguridad y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro para hacerle frente a la problemática, la ciudad de Santa Fe registró cuatro hechos de violencia en menos de sólo ocho horas. Durante la jornada del domingo pasado, se produjeron ataques en distintos barrios que dejaron el saldo de un hombre apuñalado y tres personas heridas de bala.

El primer suceso tuvo lugar en Pasaje Guevara al 6300, cerca de las 8 del domingo. La víctima, un hombre de 41 años, ingresó por sus propios medios al Hospital Iturraspe con cortes en el brazo y el muslo izquierdo. Según relató, fue atacado por dos hombres durante un robo. La médica de guardia le diagnosticó heridas cortantes que no revistieron riesgo de vida.

Mientras que, a media mañana, un sujeto de 31 años, fue trasladado en una ambulancia del 107 al Hospital Cullen con una herida de bala en el muslo izquierdo y fractura de fémur. La propia víctima contó que circulaba por la zona de Piedrabuena y Larrechea cuando un hombre armado lo interceptó y le disparó.

Horas más tarde, a las 15.30, ingresó de manera particular al Hospital Iturraspe, un joven de 19 años, con una herida de arma de fuego en el tórax. El proyectil quedó alojado en el cuerpo, por lo que fue derivado de inmediato a quirófano. Casi en simultáneo, personal policial detuvo en French al 1600 a un hombre de 37 años, acusado de portación ilegítima de arma de guerra. Fue trasladado al Cullen con lesiones en la cabeza y un disparo en el hombro derecho. Se encontraba estable, bajo custodia policial.

Rosario, una ciudad cargada de violencia: dos heridos tras un ataque a balazos

A comienzos de septiembre, dos personas fueron atacadas a balazos en la zona noroeste. Un hombre de 34 años y una mujer de 36 fueron agredidos y terminaron en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca): ambos sufrieron heridas importantes, aunque esta última se llevó la peor parte.

Según reportó el medio Rosario 3, los dos hechos se registraron en Tupac Amaru y Nicaragua. A las 2.25 horas de este lunes, personal del Heca ingresó a Verónica F. al centro de salud, luego de que fuera trasladada desde el Policlínico San Martín por heridas de arma de fuego. La primera víctima recibió múltiples impactos y presentaba lesiones en brazos, tórax, abdomen y pelvis, por lo que tuvo que ser sometida a cirugía. Poco después, a las 3, fue ingresado Nahuel C., también por lesiones sufridas luego de disparos y fue diagnosticado con fractura expuesta de tibia en la pierna derecha.

Si bien el año pasado se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la provincia, las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente en este 2025 por las estadísticas negativas registradas: además de los robos, se registraron 69 asesinatos, 59 con armas de fuego, en el departamento de Rosario y localidades aledañas.