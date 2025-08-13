Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 13 de agosto de 2025

El miércoles 13 de agosto se presenta con un ambiente fresco y cielo variable en Santa Fe y Rosario.

El clima de este miércoles 13 de agosto de 2025 en Santa Fe y Rosario se perfila estable, sin lluvias y con temperaturas moderadas para la época invernal. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá mañanas frescas y tardes agradables, ideales para actividades al aire libre si se viste en capas.

Tanto en la capital santafesina como en Rosario, se espera nubosidad variable, con bruma matinal y vientos leves. El comportamiento térmico estará dentro de los promedios históricos de agosto, aunque con una sensación menos cruda que en inviernos anteriores.

Este comportamiento coincide con la tendencia marcada por el SMN para el invierno 2025, que presentó temperaturas algo más elevadas que el promedio en el Litoral. Históricamente, agosto en estas ciudades registra mínimas en torno a los cinco grados y máximas cercanas a los 16 grados, por lo que este miércoles se posiciona levemente por encima de esos valores.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la ciudad de Santa Fe, la mínima rondará los ocho grados al amanecer y la máxima alcanzará los 20 grados hacia la tarde. El cielo presentará intervalos de sol y nubes, con vientos suaves del sur y sureste.

Pronóstico de Santa Fe.

No se esperan precipitaciones, lo que brinda un marco estable para quienes deban circular o trabajar al aire libre. El SMN indica que la tarde será el momento más templado de la jornada, aunque al caer el sol la temperatura descenderá de manera rápida.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En Rosario, la mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 8 grados y presencia de bruma ligera. Durante el mediodía, el termómetro subirá hasta los 18 grados, acompañado por cielos mayormente despejados o con nubosidad baja.

Pronóstico de Rosario.

La estabilidad meteorológica y la ausencia de lluvias favorecerán un día ideal para actividades recreativas o deportivas, siempre con abrigo liviano a mano para las horas más frescas.

Recomendaciones del SMN para aprovechar el miércoles 13 de agosto