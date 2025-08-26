Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el martes 26 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional marca una pausa seca y templada para el martes 26 de agosto de 2025 en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca una pausa seca y templada para el martes 26 de agosto de 2025 en las ciudades de Santa Fe y Rosario. La foto del día es cristalina: amplitud térmica moderada, sol protagonista y un respiro después de las últimas irrupciones frías.

Con el pavimento seco y el cielo limpio, la agenda ciudadana recupera ritmo, con un buen marco para trámites, actividades al aire libre y traslados interurbanos. El termómetro acompañará con un ascenso suave respecto del lunes y un piso nocturno más amable.

Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno, con mañanas frescas y tardes templadas al sol, típicas de la llegada de la primavera.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

Temperatura: mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.

mínima de 11 grados y máxima de 22 grados. Lluvias: 0% en todas las franjas.

0% en todas las franjas. Viento: leve, alrededor de 7 a 12 km/h.

leve, alrededor de 7 a 12 km/h. Sensación general: amplitud térmica controlada; abrigo liviano a la mañana y remera con campera fina a la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Temperatura: mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.

mínima de 11 grados y máxima de 22 grados. Lluvias: 0% de probabilidad durante todo el día.

0% de probabilidad durante todo el día. Viento: leve, en el orden de 7 a 12 km/h.

leve, en el orden de 7 a 12 km/h. Sensación general: mañana fresca y tarde templada, ideal para planificar actividades al sol.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del miércoles?

Santa Fe: patrón similar; máxima 21 grados, mínima 10 grados, con cielo parcial a mayormente nublado y 0% de precipitaciones

patrón similar; máxima 21 grados, mínima 10 grados, con cielo parcial a mayormente nublado y 0% de precipitaciones Rosario: nubosidad en aumento; máxima 20 grados, mínima 9 grados, sin lluvias previstas.

La tendencia corta muestra continuidad del tiempo estable y temperaturas agradables para la época, con posible refrescada nocturna.

Recomendaciones del SMN para el clima de este martes