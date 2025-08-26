EN VIVO
Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el martes 26 de agosto de 2025

El pronóstico del tiempo para hoy anticipa una jornada estable y luminosa en el centro-este santafesino. Los detalles, en la nota.

26 de agosto, 2025 | 04.00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca una pausa seca y templada para el martes 26 de agosto de 2025 en las ciudades de Santa Fe y Rosario. La foto del día es cristalina: amplitud térmica moderada, sol protagonista y un respiro después de las últimas irrupciones frías.

Con el pavimento seco y el cielo limpio, la agenda ciudadana recupera ritmo, con un buen marco para trámites, actividades al aire libre y traslados interurbanos. El termómetro acompañará con un ascenso suave respecto del lunes y un piso nocturno más amable

Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno, con mañanas frescas y tardes templadas al sol, típicas de la llegada de la primavera.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

  • Temperatura: mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.
  • Lluvias: 0% en todas las franjas.
  • Viento: leve, alrededor de 7 a 12 km/h.
  • Sensación general: amplitud térmica controlada; abrigo liviano a la mañana y remera con campera fina a la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

  • Temperatura: mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.
  • Lluvias: 0% de probabilidad durante todo el día.
  • Viento: leve, en el orden de 7 a 12 km/h.
  • Sensación general: mañana fresca y tarde templada, ideal para planificar actividades al sol.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del miércoles?

  • Santa Fe: patrón similar; máxima 21 grados, mínima 10 grados, con cielo parcial a mayormente nublado y 0% de precipitaciones
  • Rosario: nubosidad en aumento; máxima 20 grados, mínima 9 grados, sin lluvias previstas.

La tendencia corta muestra continuidad del tiempo estable y temperaturas agradables para la época, con posible refrescada nocturna.

Recomendaciones del SMN para el clima de este martes

  • Vestirse con capas de abrigo livianas pero efectivas, ya que la tarde será menos fría.
  • Aprovechar las condiciones secas para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la amplitud térmica del día.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura, en especial en personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
  • Ventilar los ambientes cerrados al menos una vez al día para renovar el aire y evitar intoxicaciones con calefactores.
  • Usar protección adecuada si se circula en bicicleta o motocicleta, ya que el viento frío puede afectar la piel expuesta. 
  •  Chequear el pronóstico oficial y las alertas en tiempo real a través del sitio web o la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
