Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el martes 26 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca una pausa seca y templada para el martes 26 de agosto de 2025 en las ciudades de Santa Fe y Rosario. La foto del día es cristalina: amplitud térmica moderada, sol protagonista y un respiro después de las últimas irrupciones frías.
Con el pavimento seco y el cielo limpio, la agenda ciudadana recupera ritmo, con un buen marco para trámites, actividades al aire libre y traslados interurbanos. El termómetro acompañará con un ascenso suave respecto del lunes y un piso nocturno más amable.
Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno, con mañanas frescas y tardes templadas al sol, típicas de la llegada de la primavera.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes
- Temperatura: mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.
- Lluvias: 0% en todas las franjas.
- Viento: leve, alrededor de 7 a 12 km/h.
- Sensación general: amplitud térmica controlada; abrigo liviano a la mañana y remera con campera fina a la tarde.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes
- Temperatura: mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.
- Lluvias: 0% de probabilidad durante todo el día.
- Viento: leve, en el orden de 7 a 12 km/h.
- Sensación general: mañana fresca y tarde templada, ideal para planificar actividades al sol.
Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del miércoles?
- Santa Fe: patrón similar; máxima 21 grados, mínima 10 grados, con cielo parcial a mayormente nublado y 0% de precipitaciones
- Rosario: nubosidad en aumento; máxima 20 grados, mínima 9 grados, sin lluvias previstas.
La tendencia corta muestra continuidad del tiempo estable y temperaturas agradables para la época, con posible refrescada nocturna.
Recomendaciones del SMN para el clima de este martes
- Vestirse con capas de abrigo livianas pero efectivas, ya que la tarde será menos fría.
- Aprovechar las condiciones secas para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la amplitud térmica del día.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, en especial en personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
- Ventilar los ambientes cerrados al menos una vez al día para renovar el aire y evitar intoxicaciones con calefactores.
- Usar protección adecuada si se circula en bicicleta o motocicleta, ya que el viento frío puede afectar la piel expuesta.
- Chequear el pronóstico oficial y las alertas en tiempo real a través del sitio web o la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).