Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 29 de septiembre de 2025

Después de jornadas con chaparrones y ráfagas, la región pampeana respira. El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una jornada de transición hacia condiciones más estables: cielo con nubes y sol a lo largo del día y probabilidades de precipitación prácticamente nulas tanto en Santa Fe como en Rosario.

La sensación será templada durante la tarde y fresca por la noche: ideal para actividades al aire libre, con la recomendación de llevar una prenda liviana para la noche en zonas ribereñas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

La capital provincial registra una jornada con escasas nubes y 0% de probabilidad de lluvia. La máxima prevista asciende a 28° y la mínima nocturna se ubicará alrededor de los 12°. El viento será leve (orden de 7–12 km/h), por lo que no se esperan fenómenos adversos destacables.

Con estas condiciones climáticas, podés aprovechar la tarde para actividades al aire libre, ferias o trámites;mientras que la noche pide una campera liviana si salís después del atardecer.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

La ciudad del Monumento a la Bandera seguirá el mismo patrón: cielo mayormente despejado, probabilidad de lluvia prácticamente nula (0%) y una máxima cercana a 25°, con mínima próxima a 10°. El viento también se presentará moderado a leve (7–12 km/h), sin expectativa de ráfagas intensas.

Si tenés paseos al río o actividades al aire libre, la tarde es la franja más segura; por la noche, la brisa ribereña puede intensificar la sensación de fresco.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima durante esta semana?

El paso del frente inestable del fin de semana quedó atrás y una masa de aire más estable domina la zona, típico de la transición primaveral. La semana seguirá con estabilidad en las ciudades de Santa Fe y en Rosario, según el SMN: cielos parcialmente cubiertos o mayormente claros, pocas probabilidades de lluvia y temperaturas que se mantendrán “agradables” para la época.

Hacia el final de la semana habrá un aumento leve de nubosidad, pero sin indicios de precipitaciones abundantes en los pronósticos disponibles. El patrón sugiere que no volverán las tormentas fuertes, al menos en su forma más generalizada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la meteorología primaveral de la región del Litoral puede cambiar rápido: aunque está prevista una probabilidad del 0% de lluvia, conviene chequear actualizaciones del SMN.