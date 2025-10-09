Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 9 de octubre de 2025

El jueves 9 de octubre será un día de primavera pleno en Santa Fe y Rosario.

Este jueves 9 de octubre promete ser una jornada mayormente soleada en Santa Fe y en Rosario, con amplitud térmica marcada —fresco a la mañana y cálido a la tarde— y condiciones estables que facilitan planes al aire libre y la circulación.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad aparece recién hacia el sábado, por lo que el jueves será una tregua para los alérgicos y para el comercio y la hostelería.

Para quienes trabajan en la calle o proyectan actividades al aire libre, la recomendación es aprovechar la mañana para tareas físicas y la tarde para sociabilizar: seguirá el buen tiempo, pero conviene llevar agua y protector solar.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el termómetro marcará una mínima próxima a 12° y una máxima estimada en 28°. El cielo se presentará con predominio de sol a lo largo del día y sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico difundido por el SMN.

La combinación de temperaturas y baja humedad ofrecerá una jornada cómoda para paseos y actividades comerciales al aire libre. Pese a la estabilidad, conviene ventilar las casas en horas de menor radiación y mantenerse hidratado: la tarde será cálida y se sentirá más propia de mediados de primavera.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

Rosario registrará una mínima cercana a 12° y una máxima de 27°, con cielo mayormente despejado y 0% de probabilidad de lluvia en el pronóstico para el jueves. El día será similar al de Santa Fe, con sensible ascenso térmico desde la mañana hacia la tarde y condiciones apropiadas para comercio y turismo local.

Si hay actividades deportivas o eventos al aire libre, las horas centrales y la tarde ofrecen las mejores condiciones; no se esperan interrupciones por precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima para el fin de semana?

El alivio de este jueves será temporal: los mapas del pronóstico indican ascenso térmico hacia el viernes y sábado, con máximas que trepan hacia los 29–33°, y la aparición de probabilidad de tormentas para el fin de semana (especialmente el sábado). Es una pauta típica de primavera tardía: estabilidad breve seguida de una ola de calor corta y episodios de inestabilidad.

Quienes planifiquen salidas para el sábado o domingo deberían revisar actualizaciones del clima la noche previa y contemplar alternativas cubiertas si hay eventos al aire libre.