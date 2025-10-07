Las máximas volverán a ubicarse en valores elevados para la época: los registros podrían superar los 35 ºC en el norte, e incluso darse picos cercanos a los 36 ºC en Formosa el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias y tormentas al territorio argentino, lo que pondrá fin a las buenas condiciones climáticas registradas desde el lunes.

En una clara muestra de inestabilidad estacional, la primavera dará paso a temperaturas máximas de hasta los 40° C en Formosa. Luego, desde el sábado 11 de octubre, la zona central del país será la primera en verse afectada por el desembarco del mal tiempo, siendo La Pampa y la provincia de Buenos Aires las más comprometidas.

"Este escenario de aire cálido y húmedo será clave para ir preparando las condiciones de inestabilidad que reaparecerán hacia el fin de semana. En esta etapa del año, los ascensos térmicos tan marcados suelen anticipar la llegada de pulsos de inestabilidad que se potencian con el avance de un nuevo sistema frontal, con el consiguiente desarrollo de lluvias y tormentas sobre la franja central del país", explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

Segunda ola de calor en el extremo norte y tormentas para el fin de semana

Las condiciones climáticas en el transcurso de la segunda semana de octubre serán de reaparición del viento norte y ausencia de las nubes, permitiendo esto último que las temperaturas asciendan rápidamente en la mayor parte del país.

Las máximas volverán a ubicarse en valores elevados para la época: los registros podrían superar los 35 °C en el norte, e incluso darse picos cercanos a los 36 °C en Formosa el viernes. La humedad también comenzará a incrementar progresivamente.

Ya para el sábado 11, un nuevo frente frío proveniente de Chile empezará a ingresar al territorio nacional, generando lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

"Los sectores más afectados volverán a ser la región pampeana y el litoral argentino, donde se espera la mayor actividad convectiva", sumó De Benedictis.

¿Cómo estará el clima durante el feriado nacional del viernes 10 de octubre?

Según el modelo climatológico publicado por el SMN, durante el feriado del viernes 10 de octubre, las condiciones climáticas serán buenas, sin chances de precipitaciones y elevada temperatura en las provincias del norte del país, siendo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, y Salta las más afectadas: el mercurio podría rozar los 40° C.