Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 30 de octubre de 2025

Las ciudades santafesinas amanecen este jueves con un cielo gris.

Las ciudades santafesinas amanecen este jueves 30 de octubre con un cielo gris y una atmósfera contenida, típica de esos días de entretiempo que no terminan de definirse entre el abrigo y la remera liviana. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Santa Fe como Rosario tendrán una jornada sin lluvias, pero con diferencias sutiles en las temperaturas y en el avance del viento.

El cambio de masa de aire que ingresó a mediados de semana se mantendrá hasta el viernes, cuando las máximas volverán a subir. Mientras tanto, la mitad del Litoral vivirá un jueves calmo, con apenas algunos intervalos de sol y una humedad que se hará sentir.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este jueves

La capital provincial mostrará un comportamiento similar, aunque con registros ligeramente más altos: mínima de 11° y máxima de 21°. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, sin chances de precipitación. El viento soplará leve del este, aportando algo de humedad al final de la jornada.

El viernes 31 de octubre traerá condiciones ideales para actividades al aire libre, con máxima de 24° y cielo algo más despejado, preludio de un fin de semana con aire primaveral.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este jueves

En la ciudad de la bandera, el jueves 30 presentará una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado durante todo el día. No se prevén lluvias —el pronóstico marca apenas entre 0 y 10% de probabilidad— y los vientos soplarán del sur a velocidades entre 7 y 22 km/h.

El aire fresco dominará la mañana y parte de la tarde, aunque hacia el viernes se espera un ascenso térmico: la máxima llegará a 24° con más presencia del sol.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima para esta semana?

El Litoral se encamina hacia un cambio de tendencia: luego de un mes de temperaturas inestables y lluvias intermitentes, el cierre de octubre promete una breve tregua meteorológica. La estabilidad del jueves y el repunte térmico del viernes anticipan un inicio de noviembre con más sol y máximas que podrían superar los 26°.

Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves

Es temporada de primavera, cuando las oscilaciones térmicas son habituales en el área pampeana. Si bien el pronóstico anticipa probabilidad nula de precipitaciones, siempre conviene verificar últimas actualizaciones si tenés planes al aire libre.

Además, es necesario tener en cuenta algunos consejos dada la amplitud térmica de esta jornada del 30 de octubre: