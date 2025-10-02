El jueves 2 de octubre será una jornada ideal en el centro santafesino.

El jueves 2 de octubre de 2025 llega con un clima estable en el centro de la provincia: tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario se espera cielo mayormente despejado, vientos leves y temperaturas máximas que rondarán los 27 grados. Una postal anticipada de la primavera que invita a disfrutar al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que no habrá lluvias en ninguna de las dos ciudades durante la jornada, aunque la sensación térmica podría superar los registros oficiales en las horas de mayor insolación. La mínima se ubicará en 12° en Rosario y 14° en Santa Fe, lo que marcará un amanecer fresco que dará paso a una tarde cálida.

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN en Santa Fe para este jueves

La capital provincial tendrá un comportamiento climático casi idéntico al de Rosario. Después de una mínima de 14° al amanecer, el termómetro alcanzará los 27° en horas de la tarde. La nubosidad será algo mayor que en la ciudad de la bandera, especialmente durante la mañana y la noche, pero las probabilidades de lluvia se mantienen por debajo del 10%.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo del SMN en Rosario para este jueves

En esta ciudad, el jueves 2 comenzará con nubosidad variable en la mañana y una mínima de 12°. La tarde será el momento ideal del día, con cielo despejado y una máxima que trepará hasta los 27°. El viento soplará leve del este y sudeste, lo que mantiene la estabilidad. Para la noche, se espera un descenso suave hacia los 22°, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves

Vestir por capas: la diferencia entre la mañana y la tarde es notable; llevar campera ligera o un sweater para la mañana y ropa fresca para la tarde.

Sin paraguas necesario: 0% de probabilidad de lluvia según el pronóstico visualizado.

Protección solar: aunque no haga calor extremo, el sol primaveral puede ser intenso; usar protector si se permanecerá al aire libre varias horas.

Pronóstico extendido: ¿Qué se espera del clima durante el fin de semana?

Tanto en Rosario como en Santa Fe, el viernes 3 mantendrá la tendencia cálida, con máximas cercanas a los 29° y cielos despejados. Sin embargo, el sábado 4 llegaría con un cambio: en Rosario se pronostican chaparrones aislados hacia la tarde-noche, con temperaturas que rozarán los 31°. En Santa Fe, el mismo día, el calor se hará sentir con fuerza y la máxima también alcanzará los 31°, aunque con menor probabilidad de lluvias.