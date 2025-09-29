Ciudad de Santa Fe: un nene de 3 años recibió un disparo en la cabeza y está en terapia intensiva

La ciudad de Santa Fe se encuentra conmocionada por un hecho que ocurrió este domingo por la tarde. Un nene de 3 años fue herido en la cabeza por un disparo de un rifle de aire comprimido mientras jugaba con sus primos y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños Orlando Alassia.

El hecho se produjo alrededor de las 15:30 en inmediaciones de Sarmiento al 8000 en barrio Coronel Dorrego. Una hora más tarde, familiares que se acercaron al hospital señalaron que la lesión fue ocasionada en un contexto doméstico. El pequeño, identificado como Bastián Orellana, estaba junto a otro niño cuando, de manera accidental, accionaron un rifle de aire comprimido que se encontraba en la vivienda. El disparo impactó en la cabeza de la víctima, generando una herida de extrema gravedad.

Según relataron sus familiares, al escuchar el llanto del niño ingresaron a la habitación y lo encontraron herido. "Lo alcé y se desvaneció en mis brazos", contó uno de ellos a los oficiales. Ante la emergencia, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Iturraspe.

Allí, los médicos constataron mediante una tomografía que el proyectil se encontraba alojado en el cráneo. Inmediatamente, se organizó un operativo de derivación urgente al Hospital Alassia, con ambulancia, sirenas y balizas encendidas. Apenas ingresó, fue sometido a curaciones iniciales y quedó bajo monitoreo constante.

En diálogo con AIRE, el director del hospital, Pablo Ledesma, indicó que el menor ingresó al hospital de Niños tras haber recibido las primeras curaciones en el Iturraspe. A raíz de la gravedad del cuadro, fue operado de urgencia. "El paciente permanece en terapia intensiva con asistencia ventilatoria, aguardando la evolución en las próximas horas", señaló el director del centro de salud.

Un nene de 3 años se encuentra en terapia intensiva: la investigación de la Policía de Santa Fe

Tras la atención inicial, efectivos de la Comisaría 8ª de Guadalupe y del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes en la vivienda para preservar la escena, identificar testigos y dar aviso a la Policía de Investigaciones (PDI).

Los agentes de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes para determinar el origen del disparo y recolectar evidencia. Entre las medidas adoptadas, se investiga si el arma estaba al alcance de los niños y en qué circunstancias se produjo el incidente.

La Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe informó del caso al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la implementación del protocolo judicial para este tipo de hechos.

Esto incluye la recolección de pruebas balísticas, análisis del entorno familiar y entrevistas con personas adultas que puedan aportar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputaciones, pero la causa sigue en etapa de investigación.