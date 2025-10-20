Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 20 de octubre de 2025

El lunes 20 de octubre de 2025 llega con sol y calor moderado en Santa Fe y Rosario.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una tendencia clara para este lunes 20 de octubre: estabilidad atmosférica y ascenso térmico para el inicio de la semana en la región central de Santa Fe. Tanto Rosario como la capital provincial presentan un lunes con cielo mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones, y temperaturas diurnas que marcarán una suba respecto del domingo.

Ese cuadro meteorológico aliviana la logística post-festejos del fin de semana (muchos aprovecharon el Día de la Madre para actividades al aire libre) pero introduce algunas recomendaciones prácticas para trabajadores, estudiantes y organizadores de eventos al aire libre.

Este inicio de semana se inserta en una racha primaveral que seguirá con temperaturas en aumento hacia mediados de semana, lo que amplifica la sensación de “respiro” luego de un fin de semana de festejos familiares.

De acuerdo a los pronósticos históricos de la región, octubre en la región alterna semanas templadas con episodios cortos de inestabilidad; por ahora, los datos apuntan a una semana con predominio de sol, aunque siempre es prudente chequear actualizaciones del SMN antes de planificar actividades.

Ascenso térmico: ¿cuánto sube el termómetro este lunes en Santa Fe y en Rosario?

En Rosario, el pronóstico indica una jornada con mínima cercana a 13° y una máxima aproximada de 27°. El comportamiento será típico de una tarde primaveral cálida, con sol y escaso movimiento de aire.

Pronóstico de Rosario.

En Santa Fe capital, la proyección es similar, con mínima en torno a 13° y máxima que puede alcanzar los 28°. Las proyecciones del SMN marcan 0% de probabilidad de lluvia para el lunes, lo que confirma una jornada estable y seca en ambas ciudades.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este lunes