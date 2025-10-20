Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 20 de octubre de 2025

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una tendencia clara para este lunes 20 de octubre: estabilidad atmosférica y ascenso térmico para el inicio de la semana en la región central de Santa Fe. Tanto Rosario como la capital provincial presentan un lunes con cielo mayormente despejado, sin probabilidad de precipitaciones, y temperaturas diurnas que marcarán una suba respecto del domingo.
Ese cuadro meteorológico aliviana la logística post-festejos del fin de semana (muchos aprovecharon el Día de la Madre para actividades al aire libre) pero introduce algunas recomendaciones prácticas para trabajadores, estudiantes y organizadores de eventos al aire libre.
Este inicio de semana se inserta en una racha primaveral que seguirá con temperaturas en aumento hacia mediados de semana, lo que amplifica la sensación de “respiro” luego de un fin de semana de festejos familiares.
De acuerdo a los pronósticos históricos de la región, octubre en la región alterna semanas templadas con episodios cortos de inestabilidad; por ahora, los datos apuntan a una semana con predominio de sol, aunque siempre es prudente chequear actualizaciones del SMN antes de planificar actividades.
Ascenso térmico: ¿cuánto sube el termómetro este lunes en Santa Fe y en Rosario?
En Rosario, el pronóstico indica una jornada con mínima cercana a 13° y una máxima aproximada de 27°. El comportamiento será típico de una tarde primaveral cálida, con sol y escaso movimiento de aire.
En Santa Fe capital, la proyección es similar, con mínima en torno a 13° y máxima que puede alcanzar los 28°. Las proyecciones del SMN marcan 0% de probabilidad de lluvia para el lunes, lo que confirma una jornada estable y seca en ambas ciudades.
Las recomendaciones del SMN para el clima de este lunes
- Conviene optar por ropa en capas: fresco en la mañana y más liviano a la tarde. Llevá una prenda liviana para la mañana si salís temprano.
- Si pensás en actividades al aire libre (reuniones post-fin de semana, entrenamientos, paseos por la costanera), es un día favorable: sin lluvia, con buena visibilidad y temperaturas agradables.
- Hidratación y prevención: si bien no hay calor extremo, el sol de octubre pega fuerte: protector solar, agua y evitar exposición prolongada al mediodía son medidas sensatas.
- Atención a personas vulnerables: adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas deben evitar la exposición prolongada al sol.
- Sin paraguas necesario: 0% de probabilidad de lluvia para toda la jornada de este lunes, según el pronóstico visualizado.