Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 14 de septiembre de 2025

El domingo 14 de septiembre de 2025 ofrecerá mañanas frescas y tardes templadas en Santa Fe y Rosario.

El domingo 14 de septiembre pinta como una jornada de transición típica: la mañana conservará la fresca que dejó el invierno, pero durante la tarde el termómetro trepará y dejará una sensación más primaveral tanto en Santa Fe como en la ciudad de Rosario. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa máximas altas (24° en Rosario y 25° en Santa Fe) y mínimas cercanas a los 11°, sin alertas de precipitación importantes.

Las condiciones generales proyectan estabilidad meteorológica: nubosidad variable por la mañana y más claros por la tarde, con vientos en general leves que no afectarán planes al aire libre ni eventos en plazas y costaneras. Para quienes consultan con afán de detalle, los modelos de la región confirman un domingo con ascenso térmico suave respecto al sábado.

Septiembre suele ser un mes de contrastes en el Litoral: mañanas que todavía remiten al invierno y tardes que insisten en la primavera. Esa inestabilidad estacional es la que explica jornadas como la de este domingo: estables, pero con amplitud térmica. Los servicios meteorológicos advierten que si bien no hay eventos extremos a la vista, la variabilidad (y la posibilidad de cambios rápidos) sigue siendo una señal de atención.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial la escala térmica será muy parecida pero algo más marcada: mínima cercana a 11° y máxima estimada en 25°. El pronóstico indica nubosidad variable y condiciones estables, con baja probabilidad de precipitación durante el día —es decir, un domingo apto para ferias, visitas a parques y salidas con niños—. El ascenso térmico continuará de forma moderada hacia el inicio de la semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

La ciudad del Monumento a la Bandera arrancará la jornada con una mañana fresca —mínimas alrededor de 11°— y terminará el día con una máxima cercana a los 24°. El pronóstico anuncia nubosidad parcial y probabilidad prácticamente nula de lluvias durante la jornada, por lo que la costanera y los espacios verdes serán los lugares elegidos por la ciudad. Para quienes planifiquen salir a correr o hacer actividades al aire libre, la franja ideal será la tarde temprana, cuando la temperatura esté más agradable.

