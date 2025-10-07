El martes 7 de octubre de 2025 será un día estable y mayormente soleado en Rosario y en la ciudad de Santa Fe.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de martes con cielo despejado o con escasas nubes, tanto en las ciudades de Santa Fe como en Rosario, sin registro de precipitaciones (0% en las franjas horarias). Se espera que este 7 de octubre tenga una mañana fresca y una tarde primaveral, ideal para actividades al aire libre pero con necesidad de abrigo al inicio del día.

La amplitud térmica será la nota destacada, según anticipó el SMN: arrancará con alrededor de 8° y trepará hasta 25° al mediodía y la tarde. Ese contraste obliga a pensar en ropa por capas y a cuidar a niños y mayores en la transición frío-calor.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

Máxima: 25°.

25°. Mínima: 8°.

8°. Franja horaria: mañana fría (8°), tarde cálida (25°), noche alrededor de 17°.

mañana fría (8°), tarde cálida (25°), noche alrededor de 17°. Lluvia: 0% durante toda la jornada.

0% durante toda la jornada. Tendencia para el resto de la semana: temperaturas que subirían a 27–29° entre miércoles y jueves.

La estabilidad y la ausencia de lluvia mejoran la logística urbana (tránsito, obras en la vía pública, ferias). Igualmente, la mañana pide abrigo y la tarde camiseta corta: planear la vestimenta por capas es la consigna.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Según el pronóstico para Rosario, la jornada del martes estará dominada por el sol:

Máxima: 25°.

25°. Mínima: 8°.

8°. Franja horaria: mañana fría (8°), tarde agradable (25°), noche templada (16°).

mañana fría (8°), tarde agradable (25°), noche templada (16°). Lluvia: 0% de probabilidad durante toda la jornada.

0% de probabilidad durante toda la jornada. Tendencia inmediata: el miércoles y jueves se proyectan días algo más cálidos (máximas de 26–27°), lo que mantiene la estabilidad.

Rosario tendrá una jornada seca y buena visibilidad: condiciones favorables para salir a caminar, hacer trámites al aire libre o aprovechar espacios verdes. No obstante, la diferencia entre mañana y tarde puede pegar fuerte si salís sin abrigo.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes

Es temporada de primavera, cuando las oscilaciones térmicas son habituales en el área pampeana. Si bien el pronóstico anticipa probabilidad nula de precipitaciones, siempre conviene verificar últimas actualizaciones si tenés planes al aire libre.

Además, es necesario tener en cuenta algunos consejos dada la amplitud térmica de esta jornada del 7 de octubre: