Nubosidad y calor en CABA y el conurbano: así será el lunes 30 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 30 de marzo en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el pronóstico los próximos días. El lunes vuelven las tormentas aisladas durante la madrugada, pero desde la mañana cielo se encontrará mayormente nublado. La temperatura se ubicará entre los 22° de mínima y los 28° de máxima.

El pronóstico del tiempo para la próxima semana, según el SMN

El SMN, además, informó cómo estará el tiempo durante los próximos días en el cierre de marzo y el comienzo de abril. Las estimaciones de los especialistas, por ahora, señalan:

Martes 31: el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura descenderá levemente al ubicarse entre los 23° de mínima y los 29° de máxima.

el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura descenderá levemente al ubicarse entre los 23° de mínima y los 29° de máxima. Miércoles 1 de abril: continuará la nubosidad y la temperatura volverá a encontrarse entre los 23° de mínima y los 29° de máxima.

¿Cuándo empezó el otoño en Argentina?

El descenso de temperatura corresponde con la época del año, ya que el pasado viernes 20 de marzo a las 11.46 comenzó el otoño. De acuerdo a los datos del Servicio de Hidrografía Naval y el seguimiento del SMN, ese fue el momento exacto en el que se produjo el equinoccio de marzo. Este marcó el final del verano y el inicio formal de la temporada de hojas amarillas y rojizas, lluvias y temperaturas más bajas.

Ahora, la radiación solar empieza a disminuir gradualmente en nuestro hemisferio, dando lugar a los días más cortos y más fríos en el territorio argentino. El otoño se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se produzca el solsticio de invierno, a las 5:24 en Argentina.