Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Seguirán las lluvias este domingo en Santa Fe y en Rosario.

Las dos principales ciudades de la provincia de Santa Fe atraviesan un fin de semana de inestabilidad marcado por tormentas y lluvias desde el viernes. El domingo 21 llega con un panorama más alentador: el mal tiempo se concentrará en las primeras horas del día, mientras que se prevé una mejoría con descenso térmico hacia la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que las lluvias serán matinales en las ciudades de Santa Fe y en Rosario. Desde la tarde la probabilidad de precipitación baja a 0%, aunque el viento sur se hará sentir con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la ciudad provincial, el panorama es similar. El domingo comienza con lluvias aisladas durante la mañana, pero la probabilidad de precipitaciones desaparece hacia la tarde, lo que dará lugar a un cielo mayormente nublado. El termómetro marcará una mínima de 12° y una máxima de 22°. El viento soplará del sur con fuerza, con ráfagas previstas entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En Rosario, la probabilidad de lluvias y chaparrones se concentra en la franja de la mañana, con registros de entre 10% y 40%. Para la tarde y noche, el pronóstico baja a 0%, lo que indica que las precipitaciones cesarían hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11° de mínima y los 19° de máxima. El viento sur tendrá ráfagas intensas (42 a 50 km/h), lo que reforzará la sensación de frío.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para este domingo lluvioso

Evitar circular en moto o bicicleta durante la mañana.

Consultar el radar del SMN para seguir la evolución de las lluvias en tiempo real.

Abrigarse para la tarde, ya que el viento hará descender la sensación térmica.

Asegurar objetos en balcones y patios por las ráfagas de viento.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima de este lunes?

El lunes 22 de septiembre, tanto en Santa Fe como en Rosario, se espera un día soleado con temperaturas agradables, lo que marca el inicio astronómico de la primavera en Argentina.

Santa Fe

Temperatura mínima será de 11°.

será de 11°. Temperatura máxima será de 22°.

será de 22°. Condiciones: cielo despejado durante todo el día.

cielo despejado durante todo el día. Viento: calma, con ráfagas entre 15 y 37 km/h.

Rosario