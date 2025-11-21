Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 21 de noviembre de 2025

Durante este viernes 21 de noviembre, el centro de la provincia de Santa Fe amaneció bajo un cielo cargado de humedad y actividad eléctrica. Tanto en Rosario como en la ciudad capital, el mal tiempo viene marcando la agenda desde temprano, aunque con intensidades distintas según la zona.

Mientras que los núcleos de tormentas se mostraron más activos con períodos de lluvia fuerte y ráfagas en la capital provincial, la inestabilidad se presentó más moderada en la ciudad de la bandera y con mejoras hacia el final del día, como consecuencia de un frente húmedo que avanza desde el norte del país, según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A continuación, el detalle de hasta cuándo llueve y cómo sigue el fin de semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En la ciudad de la bandera, este viernes arrancó con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 10% y el 40% durante la mañana, acompañadas por una mínima cercana a los 15°. Hacia el mediodía y la tarde, aunque se mantenía algo de nubosidad, la inestabilidad comenzaba a retirarse: por la tarde la probabilidad de lluvia baja al 0%, con temperatura en ascenso moderado. La noche también se presenta estable, con unos 18°.

El fin de semana, ideal:

Sábado: despejado, 15° por la mañana y una máxima de 26° por la tarde.

despejado, 15° por la mañana y una máxima de 26° por la tarde. Domingo: pleno sol, mínima de 15° y máxima que trepa a 28°.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

La capital provincial tuvo un arranque mucho más cargado. El viernes amaneció con probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%, lo que acumula los chaparrones más intensos del día.

Durante la tarde, la actividad eléctrica disminuye y la probabilidad baja al rango del 10% al 40%, con temperaturas que rondan los 24°. Recién hacia la noche el tiempo se estabiliza por completo, lo que deja un paso a un finde mucho más agradable:

Sábado: cielo mayormente despejado, temperaturas entre 19° y 28°.

cielo mayormente despejado, temperaturas entre 19° y 28°. Domingo: jornada calurosa y estable, mínima de 15° y máxima cercana a 30°.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo deja de llover en Santa Fe y Rosario?

La inestabilidad termina en Rosario durante la tarde del viernes y no vuelve en todo el fin de semana; mientras que el mal tiempo se retira en Santa Fe hacia la noche, lo que dará paso a dos días de sol pleno y temperaturas en ascenso.