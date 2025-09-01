Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Hoy, el lunes 1 de septiembre, la lluvia persiste principalmente en la mañana en Rosario y Santa Fe.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región muestra que la peor parte de la inestabilidad quedó concentrada en la mañana de hoy: tanto la capital provincial como Rosario tendrán chance de precipitaciones y tormentas sobre las primeras horas, y una tendencia al alivio para la tarde y la noche. Las marcas térmicas reflejan un día fresco, con mínimas marcadas y máximas templadas.

Es importante no confundir “mejora” con ausencia de riesgos: las primeras horas siguen siendo las de mayor alerta por lluvias, actividad eléctrica y calzada resbaladiza, por lo que las autoridades recomiendan prudencia en los traslados y seguir los canales oficiales.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes

Según el pronóstico del SMN provisto para la región, la probabilidad de tormentas en la mañana está en torno al 10–40%, mientras que la chance de precipitaciones baja hasta el 0% por la tarde/noche. El viento se mantiene moderado: rachas previstas en torno a 13–22 km/h en general, sin los picos de viento fuerte que afectaron la zona el fin de semana.

En la ciudad de Santa Fe, la jornada arrancará con una mínima de 9 grados y máxima de 20 grados. El riesgo de tormentas será por la mañana (10–40%) y mejora por la tarde, con baja probabilidad de lluvia.

Pronóstico de Santa Fe.

El pronóstico para Rosario es similar al de la capital provincial: indica mínima de 8 grados y máxima de 18 grados para hoy. La probabilidad de tormentas aparece marcada en la mañana (10–40%), con fondos de lluvia y actividad eléctrica posible; mientras que habrá una disminución de las precipitaciones por la tarde hasta quedar prácticamente sin probabilidad.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del martes?

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, el martes 2 de septiembre de 2025 aparece estable y sin lluvias tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe:

Santa Fe capital: está prevista una mínima de 9 grados y máxima de 20 grados, sin tormentas previstas. El viento sopla leve a moderado del sudeste, sin ráfagas intensas.

Rosario: no figura probabilidad de precipitaciones. El viento se mantiene leve a moderado del sector este. La mínima que deja el lunes es de 8 grados y la máxima proyectada para el martes es de 18 grados, lo que indica un día fresco, con amplitud térmica típica de comienzos de septiembre.

Las recomendaciones del SMN para este lunes