Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región muestra que la peor parte de la inestabilidad quedó concentrada en la mañana de hoy: tanto la capital provincial como Rosario tendrán chance de precipitaciones y tormentas sobre las primeras horas, y una tendencia al alivio para la tarde y la noche. Las marcas térmicas reflejan un día fresco, con mínimas marcadas y máximas templadas.
Es importante no confundir “mejora” con ausencia de riesgos: las primeras horas siguen siendo las de mayor alerta por lluvias, actividad eléctrica y calzada resbaladiza, por lo que las autoridades recomiendan prudencia en los traslados y seguir los canales oficiales.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes
Según el pronóstico del SMN provisto para la región, la probabilidad de tormentas en la mañana está en torno al 10–40%, mientras que la chance de precipitaciones baja hasta el 0% por la tarde/noche. El viento se mantiene moderado: rachas previstas en torno a 13–22 km/h en general, sin los picos de viento fuerte que afectaron la zona el fin de semana.
En la ciudad de Santa Fe, la jornada arrancará con una mínima de 9 grados y máxima de 20 grados. El riesgo de tormentas será por la mañana (10–40%) y mejora por la tarde, con baja probabilidad de lluvia.
El pronóstico para Rosario es similar al de la capital provincial: indica mínima de 8 grados y máxima de 18 grados para hoy. La probabilidad de tormentas aparece marcada en la mañana (10–40%), con fondos de lluvia y actividad eléctrica posible; mientras que habrá una disminución de las precipitaciones por la tarde hasta quedar prácticamente sin probabilidad.
Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del martes?
De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, el martes 2 de septiembre de 2025 aparece estable y sin lluvias tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe:
- Santa Fe capital: está prevista una mínima de 9 grados y máxima de 20 grados, sin tormentas previstas. El viento sopla leve a moderado del sudeste, sin ráfagas intensas.
- Rosario: no figura probabilidad de precipitaciones. El viento se mantiene leve a moderado del sector este. La mínima que deja el lunes es de 8 grados y la máxima proyectada para el martes es de 18 grados, lo que indica un día fresco, con amplitud térmica típica de comienzos de septiembre.
MÁS INFO
Las recomendaciones del SMN para este lunes
- Revisá el estado de tu paraguas y llevá ropa impermeable si tenés que salir durante la tarde.
- Si manejás, encendé las luces bajas y mantené distancia: las calles mojadas y la visibilidad reducida multiplican riesgos.
- Controlá goteras y filtraciones en casa; la humedad alta prolongada puede afectar paredes y techos.
- Tené a mano abrigo extra: la sensación térmica puede descender bruscamente por efecto del viento y la humedad.