Una diputada libertaria alejada de Milei sufrió un grave accidente: "De milagro"

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Rocío Bonacci y su padre, José, reconocido dirigente político titular de Unite, sufrieron un accidente vial este miércoles en la autopista Rosario-Buenos Aires, cerca de Ramallo. Ambos sufrieron heridas, aunque no revistieron gravedad, y debieron recibir atención médica tras el impacto.

El incidente ocurrió mientras la legisladora santafesina se dirigía a Buenos Aires para participar del informe de gestión del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, que se realizará en el Congreso este miércoles. “Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, sostuvo su papá, dirigente y exconcejal de la ciudad de Rosario sobre la causa del siniestro sobre la Ruta Nacional 9.

El accidente se produjo cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados, un Nissan Sentra, terminó fuera de la calzada, en un campo. Según describió José, el chofer "no estaba en condiciones de manejar" y detalló que su hija cuestionó en varias oportunidades que "manejan a 160 kilómetros por hora".

"En reiteradas oportunidades y por escrito, de forma expresa, Rocío ha mencionado la peligrosidad en el manejo que tienen los choferes de la Cámara y nunca le dieron bola. O sea, (Martín) Menem lo hizo", enfatizó el histórico dirigente santafesino en diálogo con Cadena 3, con un palo dirigido al titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien atraviesa horas complicadas después de tener que salir a dar explicaciones por las acusaciones de coimas en discapacidad contra su primo Eduardo “Lule” Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tanto la diputada como su padre recibieron heridas leves y algunos cortes producto de los vidrios rotos del vehículo, por lo que fueron trasladados al Hospital de Ramallo, informó la Policía. El conductor del auto también fue hospitalizado, aunque se encuentra fuera de peligro.

Bonacci, alejada de La Libertad Avanza

Rosarina y de 29 años, Bonacci se sumó a LLA de la mano de su padre, quien lideraba el partido UNITE en Rosario y desde 2017 trabajaba en el mismo espacio de Amalia Granata, de la que después se distanció para sumarse al partido de Javier Milei. La parlamentaria, que se hizo conocida por sus posturas contrarias al aborto, había protagonizado antes de eso una fuerte polémica con legisladores de otras bancadas, al anunciar un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque finalmente no fue apoyado por su propio bloque.

Bonacci mostró una separación de los libertarios desde el 2023. Si bien votó para sostener el veto de aumento a jubilados y a discapacitados, tuvo choques con figuras de la Casa Rosada en la Cámara de Diputados. Un caso fue cuando le arrojó agua a Lilia Lemoine -ex pareja de Milei y cercana al Presidente- porque la acusó de darle quórum al peronismo.

En este tiempo turbulento de la gestión de Milei, Bonacci se mostró cercana a Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, dos de las legisladoras que rompieron con el bloque oficialista. Este nuevo desprendimiento recoge a varios heridos de estos primeros dos años de Gobierno y se llamará "Coherencia". Además de Pagano y Arrieta, que el año pasado hizo su monobloque después de las visitas a genocidas en el penal de Ezeiza, también se sumaron Carlos D'Alessandro y Gerardo González.

En diálogo con El Destape 1070, Arrieta explicó que el bloque Coherencia nació porque no se puede "sostener que se le está girando dinero discrecional a la SIDE, mientras no se quiere otorgar un aumento de jubilaciones de 62 mil pesos". "La emergencia en discapacidad también es algo preocupante. Y si bien tratar de sostener y cuidar la responsabilidad fiscal, de la que somos conscientes y que hemos apoyado para el superávit, no podemos dejar de lado la responsabilidad social", agregó.