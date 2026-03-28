Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano: el pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este último fin de semana de marzo en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el pronóstico los próximos días. El sábado 28 comenzará con tormentas durante la mañana y se mantendrá la nubosidad durante el resto del día, la temperatura se ubicará entre los 21° y los 25°.

El domingo 29 regresarán las tormentas aisladas por la madrugada hasta la mañana y el cielo se mantendrá mayormente nublado por el resto de la jornada, mientras que la temperatura se encontrará entre los 21° y los 28° de máxima.

El pronóstico del tiempo para la próxima semana, según el SMN

El SMN, además, informó cómo estará el tiempo durante los próximos días en el cierre de marzo y el comienzo de abril. Las estimaciones de los especialistas, por ahora, señalan:

Lunes 30: vuelven las tormentas aisladas durante la madrugada y hasta la mañana, cielo se encontrará mayormente nublado el resto del día, mientras que la temperatura se ubicará entre los 22° de mínima y los 28° de máxima.

vuelven las tormentas aisladas durante la madrugada y hasta la mañana, cielo se encontrará mayormente nublado el resto del día, mientras que la temperatura se ubicará entre los 22° de mínima y los 28° de máxima. Martes 31: el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura descenderá levemente al ubicarse entre los 23° de mínima y los 29° de máxima.

el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura descenderá levemente al ubicarse entre los 23° de mínima y los 29° de máxima. Miércoles 1 de abril: continuará la nubosidad y la temperatura volverá a encontrarse entre los 23° de mínima y los 29° de máxima.

¿Cuándo empezó el otoño en Argentina?

El descenso de temperatura corresponde con la época del año, ya que el pasado viernes 20 de marzo a las 11.46 comenzó el otoño. De acuerdo a los datos del Servicio de Hidrografía Naval y el seguimiento del SMN, ese fue el momento exacto en el que se produjo el equinoccio de marzo. Este marcó el final del verano y el inicio formal de la temporada de hojas amarillas y rojizas, lluvias y temperaturas más bajas.

Ahora, la radiación solar empieza a disminuir gradualmente en nuestro hemisferio, dando lugar a los días más cortos y más fríos en el territorio argentino. El otoño se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se produzca el solsticio de invierno, a las 5:24 en Argentina.