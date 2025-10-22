Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 22 de octubre

Cielo parcialmente nublado y posibles chaparrones: el pronóstico indica un 40% de probabilidad de lluvias aisladas en Córdoba durante la tarde o noche

El clima en Córdoba se presenta con condiciones inestables durante la jornada del miércoles 22 de octubre, en un contexto de temperaturas cálidas y leves variaciones térmicas respecto a los días anteriores. Las condiciones del pronóstico del tiempo anticipan una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lluvias aisladas en distintos sectores del territorio provincial.

Jornada cálida e inestable en Córdoba

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el clima durante este miércoles se mantendrá inestable, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones del 40%. Las lluvias podrían presentarse en forma de chaparrones aislados, principalmente durante la tarde o la noche, sin descartar algunas mejoras temporarias en horas del mediodía.

Las temperaturas acompañarán este escenario con valores templados y un ambiente cálido. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 29 grados, configurando un día de poco cambio térmico en comparación con jornadas previas.

El viento soplará desde el este-noreste (ENE) a una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora, aportando una sensación térmica agradable y sin condiciones de inestabilidad severa.

Cómo estará el clima durante el día

El pronóstico del tiempo en Córdoba anticipa una mañana templada, con cielo algo nublado y sin precipitaciones significativas. A medida que avance el día, la humedad y la nubosidad podrían aumentar, generando condiciones propicias para lluvias dispersas hacia la tarde o noche.

Las temperaturas, si bien elevadas, se mantendrán dentro de los valores normales para esta época del año, lo que permite un ambiente confortable en la mayor parte de la provincia. En zonas rurales y del interior, el viento leve del este podría contribuir a una sensación de mayor estabilidad en horas de la mañana, aunque con posibles cambios hacia la tarde.

Los especialistas destacan que, pese a la probabilidad de lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos intensos ni tormentas fuertes. Sin embargo, las condiciones podrían variar levemente hacia la noche, con cielos más cargados y un leve descenso de la temperatura.

Tendencia del clima para los próximos días

Temperaturas cálidas y estables: la mínima rondará los 19 grados y la máxima alcanzará los 29, con leves variaciones respecto a días anteriores

En los próximos días, el clima en Córdoba mantendrá una tendencia similar, con jornadas cálidas y algunas probabilidades de lluvias aisladas. Para el jueves se espera un leve descenso en la temperatura máxima, mientras que hacia el fin de semana podrían presentarse mejoras en las condiciones generales, con más horas de sol y una disminución en la humedad.

Este comportamiento atmosférico responde a la presencia de un sistema de baja presión que afecta el centro del país, generando nubosidad variable y precipitaciones intermitentes. A medida que este sistema se aleje, se prevé un retorno a condiciones más estables y templadas, típicas de la primavera cordobesa.

Resumen del pronóstico del tiempo para Córdoba este miércoles

El pronóstico del tiempo en Córdoba para este miércoles 22 de octubre indica una jornada cálida e inestable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 19° y 29°, viento leve del este-noreste y una probabilidad de lluvias del 40%. Si bien podrían registrarse chaparrones aislados, el día se mantendrá agradable, con poco cambio térmico y sin fenómenos severos.

La capital y las principales localidades del interior provincial continuarán bajo condiciones similares, en una transición típica de la primavera cordobesa, donde la inestabilidad alterna con momentos de sol y temperaturas templadas.