Temperaturas en Córdoba: mínima de 17° y máxima de 31°, con un día templado a cálido y buena amplitud térmica.

El pronóstico del tiempo para este martes anticipa una jornada estable y cálida en la provincia de Córdoba. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables durante todo el día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que continúan en ascenso. El clima en Córdoba mostrará pocos cambios respecto a los días anteriores, ideal para actividades al aire libre.

Temperaturas máximas y mínimas para Córdoba

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Córdoba para este martes 14 de octubre se presentará con una temperatura mínima estimada de 17 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados. Se prevé una amplitud térmica considerable, con un amanecer agradable y una tarde calurosa.

Durante la primera parte del día, las condiciones serán templadas, mientras que hacia la tarde se espera un ambiente más cálido. El viento soplará del noreste (NNE) a una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora, sin generar variaciones significativas en la sensación térmica. Estas condiciones contribuyen a un día de estabilidad, sin presencia de frentes fríos ni lluvias en el corto plazo.

Cielo despejado y sin probabilidades de lluvia

El pronóstico del tiempo indica que la jornada se mantendrá mayormente despejada en toda la capital provincial y en el interior. No se registran probabilidades de precipitaciones, con un porcentaje de lluvias igual a 0%. Esta situación refuerza el predominio del aire seco y estable sobre gran parte del territorio cordobés.

El cielo despejado y los vientos leves del noreste favorecen una buena visibilidad y un ambiente confortable, aunque las temperaturas elevadas durante la tarde podrían generar una sensación de calor más intensa, especialmente en áreas urbanas. Por la noche, se prevé un leve descenso térmico, con valores agradables y sin cambios bruscos en las condiciones generales.

Cómo continuará el clima en Córdoba durante la semana

Según las previsiones extendidas, el clima en Córdoba mantendrá una tendencia estable durante los próximos días. Las temperaturas continuarán en niveles templados a cálidos, sin grandes variaciones. Se espera que el buen tiempo predomine durante la mitad de la semana, con cielo mayormente despejado y baja humedad.

Cielo despejado y sin lluvias: la jornada se mantiene estable y con visibilidad óptima en toda la provincia

Hacia el final de la semana podrían presentarse algunos cambios leves, con el ingreso de vientos del sur que podrían generar un descenso moderado en las temperaturas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas ni fenómenos meteorológicos relevantes a corto plazo.

Un martes ideal para actividades al aire libre

El pronóstico del tiempo para Córdoba este martes 14 de octubre marca una jornada propicia para disfrutar del aire libre. Las temperaturas cálidas y el cielo despejado crean un entorno agradable para quienes tengan actividades recreativas o laborales al exterior.

A lo largo del día, las condiciones se mantendrán estables, con escasa nubosidad y sin indicios de inestabilidad atmosférica. Las recomendaciones básicas para esta jornada incluyen mantener una hidratación adecuada y protección solar durante las horas centrales del día, momento en que la temperatura alcanzará su punto máximo.

Resumen del pronóstico del tiempo para Córdoba