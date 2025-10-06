Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 6 de octubre

El lunes comenzará fresco en Córdoba, con una mínima de 10° en las primeras horas del día.

El clima en Córdoba para este lunes 6 de octubre estará caracterizado por la estabilidad atmosférica, con un cielo despejado durante toda la jornada y sin probabilidad de precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipa temperaturas frescas en el inicio del día y un leve ascenso hacia valores templados en horas de la tarde.

Temperaturas previstas para el lunes

La mañana comenzará con un registro mínimo de 10°, lo que marcará un amanecer fresco, especialmente en áreas abiertas y suburbanas. Con el avance de las horas, los valores térmicos ascenderán hasta alcanzar una máxima de 21°, configurando un ambiente templado y estable.

El contraste entre las primeras horas y el resto del día se sentirá de manera moderada, sin extremos de calor ni de frío. Se trata de una transición típica del inicio de la primavera, donde las mañanas se presentan frescas pero las tardes logran un repunte más agradable.

Cielo despejado y ausencia de lluvias en Córdoba

El clima en Córdoba se destacará este lunes por el predominio de un cielo totalmente despejado. Las condiciones estables estarán acompañadas por vientos provenientes del sector sur, con una velocidad estimada en 7 km/h, lo que aportará una sensación de frescura y mantendrá controlado el aumento de la temperatura.

La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que garantiza una jornada seca y con excelente visibilidad. Este escenario resulta favorable para las actividades al aire libre, ya que no se esperan fenómenos de inestabilidad ni nubosidad significativa.

Panorama general del pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo para el lunes 6 de octubre confirma la continuidad de un período de estabilidad tras jornadas previas con mayor humedad e inestabilidad. El predominio del cielo despejado y la falta de precipitaciones evidencian la presencia de una masa de aire más seca, que favorece un ambiente fresco en las primeras horas y templado hacia el mediodía y la tarde.

La máxima alcanzará los 21°, generando un ambiente templado y estable durante la tarde.

Hacia la noche, las temperaturas tenderán nuevamente a descender, consolidando un inicio de semana sin sobresaltos meteorológicos y con escasos cambios en los registros térmicos.

Resumen del clima del lunes 6 de octubre en Córdoba

Temperatura mínima : 10°

Temperatura máxima : 21°

Probabilidad de lluvias : 0%

Vientos : del sur a 7 km/h

Condiciones generales: cielo despejado, ambiente fresco a templado y sin cambios significativos en la temperatura.

En conclusión, el clima en Córdoba para este lunes 6 de octubre ofrecerá una jornada estable, con temperaturas moderadas, cielo completamente despejado y ausencia de precipitaciones. La combinación de aire fresco y estabilidad atmosférica define un inicio de semana tranquilo, característico de la transición estacional en la provincia.