Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre en Córdoba estará marcado por la inestabilidad y una alta probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche

El clima en Córdoba presentará condiciones variables este jueves 6 de noviembre, con temperaturas templadas y una alta probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. Según el pronóstico del tiempo, se espera una jornada con nubosidad y cambios leves en la sensación térmica respecto a los días anteriores.

Jornada inestable en Córdoba con temperaturas templadas

El jueves se caracterizará por un ambiente inestable en Córdoba, con una temperatura mínima estimada en 16 grados y una máxima cercana a los 22 grados. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado y se prevé un leve viento del noreste que soplará a unos 6 kilómetros por hora.

Durante las primeras horas de la mañana, el clima se mantendrá cálido pero sin precipitaciones significativas. Sin embargo, con el avance del día, la humedad irá en aumento, lo que incrementará las probabilidades de lluvias hacia la tarde y la noche.

Alta probabilidad de lluvias durante la tarde y noche

El pronóstico del tiempo indica un 90% de probabilidad de lluvias para este jueves. Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente, con chaparrones aislados y posibles tormentas breves en algunos sectores del área metropolitana y el interior provincial.

A pesar de la llegada del mal tiempo, no se esperan descensos bruscos en la temperatura. Las condiciones térmicas se mantendrán estables, con un ambiente templado y húmedo, típico de esta época del año. La presencia de nubosidad contribuirá a limitar la amplitud térmica, manteniendo las mínimas y máximas en valores similares a los días previos.

Pocos cambios en la temperatura y vientos suaves del noreste

Las temperaturas oscilarán entre los 16 °C y los 22 °C, con un ambiente templado y húmedo típico de la primavera

El clima en Córdoba no mostrará grandes variaciones térmicas respecto a jornadas anteriores. El viento del noreste se mantendrá leve, sin ráfagas significativas, lo que evitará que el descenso de temperatura sea marcado durante la noche.

Este comportamiento atmosférico se asocia a una masa de aire templado y húmedo que persiste sobre la región central del país, favoreciendo la formación de nubosidad y eventos de lluvia aislada. Con el correr de los días, se espera que la situación mejore gradualmente, aunque el fin de semana podría mantener cierta inestabilidad en algunos sectores del territorio provincial.

Perspectivas para los próximos días en Córdoba

Para el cierre de la semana, el pronóstico del tiempo anticipa que continuarán las condiciones variables, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados. Si bien podrían registrarse algunas lluvias dispersas, se espera una leve mejora hacia el sábado, con menor probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, el jueves 6 de noviembre se presentará con un clima en Córdoba inestable, templado y húmedo, acompañado de lluvias durante la tarde y la noche. Las condiciones atmosféricas reflejarán la transición típica de la primavera, donde la variabilidad del tiempo se convierte en protagonista antes de la llegada de los días plenamente cálidos.