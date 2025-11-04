Vuelven tormentas fuertes: las provincias de Argentina en alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por tormentas para el este del país, debido a que podrían generarse nuevos eventos en forma dispersa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el fin del frente de tormentas que afecta desde el lunes a la zona central y norte de Argentina, sin embargo, no descartó nuevos registros de precipitaciones de cara al fin de semana.

Con episodios de intensidad elevada que afectaron localmente el interior de la provincia de Buenos Aires, en sitios como Urdampilleta, en el partido de Bolívar, las lluvias se trasladaron este martes hacia el suroeste del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por tormentas para el este del país, debido a que podrían generarse nuevos eventos en forma dispersa

Para el miércoles 5 de noviembre, el SMN activó la alerta amarilla en Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy.

"El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por tormentas para el este del país, debido a que podrían generarse nuevos eventos en forma dispersa. Sin embargo, la tendencia general indica que los fenómenos irán disminuyendo en intensidad y cobertura con el correr de las próximas horas", repasó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

¿Cuándo vuelven las lluvias?

En una nueva entrega de alerta amarilla meteorológica por tormentas, el SMN prevé para el jueves 6 fuertes precipitaciones en La Pampa, Córdoba, Neuquén, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, San Juan y provincia de Buenos Aires.

En dichas áreas, el fenómeno podrá provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que podrán alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

El viernes 7 un nuevo frente de tormentas se registrará en la zona serrana de Córdoba y San Luis, además de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Miércoles 5 de noviembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 21° C

Jueves 6 de noviembre

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 11° C

Temperatura máxima: 19° C

Viernes 7 de noviembre

Cielo nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 19° C

Sábado 8 de noviembre

Cielo parcialmente nublado