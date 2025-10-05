Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 5 de octubre

El domingo comenzará fresco en Córdoba, con temperaturas mínimas de 15° y máxima prevista de 22°

El clima en Córdoba para este domingo 5 de octubre estará marcado por condiciones templadas y la persistencia de humedad durante gran parte de la jornada. El pronóstico del tiempo anticipa la posibilidad de lloviznas matutinas y un cielo mayormente nublado, con temperaturas que se mantendrán estables y sin grandes variaciones.

Temperaturas previstas para el domingo

La jornada comienza con una temperatura mínima estimada en 15°, lo que representa un inicio fresco en comparación con días anteriores. A lo largo del domingo, la máxima alcanzará apenas los 22°, generando un ambiente templado y con escaso margen de amplitud térmica. Este comportamiento responde a la persistencia de nubosidad y a la influencia de los vientos que soplarán desde el sector sur a una velocidad cercana a los 10 km/h.

El predominio de estas condiciones contribuirá a que el día se sienta más fresco de lo habitual para esta época, especialmente en contraste con el marcado ascenso térmico registrado en jornadas previas.

Probabilidad de lloviznas en Córdoba

El clima en Córdoba para este 5 de octubre incluye un 90% de probabilidad de lluvias débiles en horas de la mañana. Estas precipitaciones, que se presentarían principalmente en forma de lloviznas, no se esperan intensas ni prolongadas, aunque sí podrían mantenerse de manera intermitente hasta el mediodía.

Hacia la tarde, el cielo permanecerá con nubosidad parcial, lo que reducirá el ingreso de radiación solar y limitará el aumento de la temperatura. Las condiciones meteorológicas del domingo, en consecuencia, estarán dominadas por un ambiente húmedo y con sensación térmica inferior a la registrada durante el día anterior.

Panorama general del pronóstico del tiempo

Las lloviznas matutinas tendrán un 90% de probabilidad y podrían extenderse hasta el mediodía

El pronóstico del tiempo refleja un día sin sobresaltos en términos de fenómenos extremos. No se prevén tormentas ni lluvias intensas, sino más bien un escenario de inestabilidad leve y persistente. La escasa amplitud térmica se relaciona directamente con la influencia de la masa de aire húmedo proveniente del sur, que mantendrá la atmósfera cargada de nubosidad.

Estas condiciones tienden a estabilizarse hacia la tarde y noche, cuando el cielo se mantendrá parcialmente nublado y con menor probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el ambiente templado continuará siendo la característica dominante de la jornada.

Resumen del clima del domingo 5 de octubre en Córdoba

Temperatura mínima : 15°

Temperatura máxima : 22°

Probabilidad de lluvias : 90% durante la mañana

Vientos : del sur a 10 km/h

Condiciones generales: ambiente templado, lloviznas matutinas y cielo parcialmente nublado en el resto del día.

En síntesis, el clima en Córdoba este domingo 5 de octubre se presenta con un tono más fresco y húmedo, acompañado por lloviznas en horas de la mañana y un cielo mayormente nublado. La estabilidad en las temperaturas y la ausencia de fenómenos meteorológicos intensos configuran una jornada tranquila, con un ambiente típico de la transición primaveral.