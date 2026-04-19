Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 19 de abril

Las previsiones indican un escenario dominado por precipitaciones a lo largo de gran parte del día, con momentos de lloviznas y chaparrones intermitentes

El clima, el clima en Córdoba y el pronóstico del tiempo concentran la atención ante un fin de semana marcado por la inestabilidad. Las condiciones previstas anticipan una jornada con lluvias persistentes y temperaturas moderadas, en un contexto típico de otoño con escasa amplitud térmica.

Clima en Córdoba hoy: una jornada inestable y húmeda

Las condiciones actuales del clima en Córdoba reflejan un escenario dominado por la humedad y la presencia de nubosidad densa. La jornada se presenta con lluvias desde temprano, acompañadas por un ambiente templado que se mantiene sin grandes variaciones térmicas a lo largo del día.

La temperatura mínima se ubica en torno a los 11 grados, mientras que la máxima apenas alcanza los 19 grados. Este rango evidencia una baja amplitud térmica, característica frecuente cuando predominan las precipitaciones y el cielo cubierto.

El viento sopla desde el sector sur a una velocidad leve, cercana a los 5 km/h, lo que contribuye a sostener un ambiente fresco pero sin descensos bruscos de temperatura.

Pronóstico del tiempo: lluvias durante todo el domingo

Según el pronóstico del tiempo, el domingo 19 de abril estará marcado por lluvias durante gran parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, lo que anticipa un día mayormente inestable.

Durante la mañana se esperan lluvias persistentes, que podrían presentarse en forma de lloviznas o chaparrones intermitentes. Hacia la tarde y la noche, las condiciones no mostrarían mejoras significativas, manteniéndose la probabilidad de lluvias en niveles elevados.

Este tipo de jornadas, con precipitaciones distribuidas a lo largo del día, suelen generar acumulaciones moderadas de agua, aunque sin eventos extremos previstos.

Temperatura y viento: poco cambio en el clima

Uno de los aspectos más destacados del clima en Córdoba para este domingo es la estabilidad térmica. A diferencia de otros días otoñales con marcadas diferencias entre la mañana y la tarde, en esta ocasión se espera un comportamiento más uniforme.

Las temperaturas se mantendrán templadas, sin picos de calor ni descensos pronunciados. Esta situación responde a la cobertura nubosa constante, que actúa como regulador térmico.

El domingo se perfila como la jornada más inestable, con una alta probabilidad de lluvias desde la mañana hasta la noche

En cuanto al viento, la circulación desde el sur seguirá siendo débil, lo que impide cambios bruscos en las condiciones generales. La combinación de viento leve y alta humedad refuerza la sensación de un ambiente fresco y húmedo.

Cómo impacta este clima en las actividades del domingo

El pronóstico del tiempo anticipa un domingo poco favorable para actividades al aire libre. Las lluvias frecuentes y la persistencia de la inestabilidad obligan a considerar alternativas bajo techo.

Si bien no se esperan tormentas severas, la continuidad de las precipitaciones puede generar incomodidades en desplazamientos y eventos programados. La recomendación general es prever jornadas con menor movilidad y priorizar espacios cubiertos.

En síntesis, el clima para el domingo 19 de abril en Córdoba estará definido por lluvias durante todo el día, temperaturas templadas y escasos cambios en las condiciones generales. Un escenario típico del otoño, donde la estabilidad térmica convive con la inestabilidad atmosférica.