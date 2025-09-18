Rige alerta por tormentas en Santa Fe y Rosario para este jueves 18 de septiembre.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 18 de septiembre indica inestabilidad importante en el Litoral: tormentas con alta probabilidad durante la mañana y posibilidad de chaparrones y actividad eléctrica, sobre todo en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana de Rosario. Temperaturas agradables por la tarde (26–27°) pero con vientos que podrían intensificarse al mediodía y agravar las ráfagas.

Después de una madrugada con condiciones variables, la jornada viene marcada por un inicio activo: los mapas que compartiste muestran probabilidades de tormenta entre 40% y 70% en la mañana, descenso de la probabilidad hacia la tarde en Rosario y persistencia parcial de la inestabilidad en Santa Fe durante la primera mitad del día.

Los detalles del pronóstico del SMN para este jueves

La capital de Santa Fe

Mañana: riesgo significativo de lluvias y tormentas fuertes (40–70%).

riesgo significativo de lluvias y tormentas fuertes (40–70%). Mediodía / tarde: la inestabilidad puede mantenerse con probabilidad moderada (10–40%) durante la tarde.

la inestabilidad puede mantenerse con probabilidad moderada (10–40%) durante la tarde. Temperaturas: mín. 17° – máx. 26°.

mín. 17° – máx. 26°. Viento: incremento notable al mediodía y la tarde (se observan valores de 23–31 km/h en la franja central del día), lo que aumenta el riesgo de ráfagas.

Pronóstico de Santa Fe.

Rosario

Mañana: probabilidad alta de tormentas (40–70%).

probabilidad alta de tormentas (40–70%). Mediodía / tarde: la chance baja (10–40% al mediodía) y la tarde aparece con condiciones más estables y sol parcial.

la chance baja (10–40% al mediodía) y la tarde aparece con condiciones más estables y sol parcial. Temperaturas: mín. 15° – máx. 27°.

mín. 15° – máx. 27°. Viento: por la mañana moderado (7–12 km/h), con rachas que pueden alcanzar 13–22 km/h al mediodía.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para este jueves

Evitá viajes innecesarios por la mañana; si circulás, reducí la velocidad y mantené distancia de frenado (pavimento resbaladizo, charcos y menor visibilidad).

(pavimento resbaladizo, charcos y menor visibilidad). Asegurá toldos, macetas y elementos en balcones: las ráfagas de viento previstas en Santa Fe pueden provocar caída de ramas y objetos.

las ráfagas de viento previstas en Santa Fe pueden provocar caída de ramas y objetos. Prepará una linterna y cargador portátil, en caso de cortes de luz; y evitá cruzar calles con acumulación de agua.

Suspendé eventos en espacios abiertos por la mañana y contemplá opciones de reprogramación o traslado a espacios cerrados.

Ante tormenta eléctrica, desconectá equipos sensibles y no te refugies bajo árboles.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario?

El panorama muestra una mejoría relativa hacia la tarde en Rosario, con disminución de las probabilidades de lluvia; mientras que la inestabilidad puede persistir algo más en la primera parte del día en la ciudad de Santa Fe. Las máximas rondarán los 26–27°, por lo que el ambiente seguirá siendo cálido pese a la lluvia.