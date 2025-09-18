El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 18 de septiembre indica inestabilidad importante en el Litoral: tormentas con alta probabilidad durante la mañana y posibilidad de chaparrones y actividad eléctrica, sobre todo en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana de Rosario. Temperaturas agradables por la tarde (26–27°) pero con vientos que podrían intensificarse al mediodía y agravar las ráfagas.
Después de una madrugada con condiciones variables, la jornada viene marcada por un inicio activo: los mapas que compartiste muestran probabilidades de tormenta entre 40% y 70% en la mañana, descenso de la probabilidad hacia la tarde en Rosario y persistencia parcial de la inestabilidad en Santa Fe durante la primera mitad del día.
Los detalles del pronóstico del SMN para este jueves
La capital de Santa Fe
- Mañana: riesgo significativo de lluvias y tormentas fuertes (40–70%).
- Mediodía / tarde: la inestabilidad puede mantenerse con probabilidad moderada (10–40%) durante la tarde.
- Temperaturas: mín. 17° – máx. 26°.
- Viento: incremento notable al mediodía y la tarde (se observan valores de 23–31 km/h en la franja central del día), lo que aumenta el riesgo de ráfagas.
Rosario
- Mañana: probabilidad alta de tormentas (40–70%).
- Mediodía / tarde: la chance baja (10–40% al mediodía) y la tarde aparece con condiciones más estables y sol parcial.
- Temperaturas: mín. 15° – máx. 27°.
- Viento: por la mañana moderado (7–12 km/h), con rachas que pueden alcanzar 13–22 km/h al mediodía.
Las recomendaciones del SMN para este jueves
- Evitá viajes innecesarios por la mañana; si circulás, reducí la velocidad y mantené distancia de frenado (pavimento resbaladizo, charcos y menor visibilidad).
- Asegurá toldos, macetas y elementos en balcones: las ráfagas de viento previstas en Santa Fe pueden provocar caída de ramas y objetos.
- Prepará una linterna y cargador portátil, en caso de cortes de luz; y evitá cruzar calles con acumulación de agua.
- Suspendé eventos en espacios abiertos por la mañana y contemplá opciones de reprogramación o traslado a espacios cerrados.
- Ante tormenta eléctrica, desconectá equipos sensibles y no te refugies bajo árboles.
El panorama muestra una mejoría relativa hacia la tarde en Rosario, con disminución de las probabilidades de lluvia; mientras que la inestabilidad puede persistir algo más en la primera parte del día en la ciudad de Santa Fe. Las máximas rondarán los 26–27°, por lo que el ambiente seguirá siendo cálido pese a la lluvia.