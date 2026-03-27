ALERTA por tormentas en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima hoy, viernes 27 de marzo de 2026

Lluvias en Santa Fe.

La jornada de este viernes 27 de marzo de 2026 amaneció con cielo cubierto y condiciones inestables en buena parte de la provincia de Santa Fe. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto la capital provincial como Rosario están bajo un escenario de lluvias intermitentes y tormentas aisladas, con probabilidad de intensificarse durante la tarde y noche.

El fenómeno no es aislado: responde al avance de un sistema frontal que ya impactó en otras regiones del país y que mantiene en alerta a los principales centros urbanos del litoral.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este viernes

En la capital provincial, el viernes presenta una temperatura máxima de 29° y una mínima de 16°, con probabilidades de lluvia que escalan hasta el 70% durante la tarde y noche. Se esperan tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento, especialmente hacia el cierre del día.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, el panorama es similar aunque con menor intensidad en algunos tramos: la máxima alcanza los 29° y la mínima también ronda los 16°. Las lluvias se concentran principalmente en horas de la tarde, con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 70%.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del viernes

Llevá paraguas o piloto: hay alta probabilidad de lluvias durante gran parte del día, especialmente por la tarde y noche.

hay alta probabilidad de lluvias durante gran parte del día, especialmente por la tarde y noche. Evitá exponerte durante tormentas eléctricas: si hay actividad eléctrica, buscá resguardo en lugares cerrados.

si hay actividad eléctrica, buscá resguardo en lugares cerrados. Usá calzado impermeable o cerrado: las calles pueden acumular agua rápidamente.

las calles pueden acumular agua rápidamente. Precaución al manejar: posible reducción de visibilidad, calzadas resbaladizas y ráfagas de viento.

posible reducción de visibilidad, calzadas resbaladizas y ráfagas de viento. Planificá salidas con margen: las lluvias pueden generar demoras en transporte público o tránsito.

las lluvias pueden generar demoras en transporte público o tránsito. Vestite en capas livianas: si bien está inestable, las temperaturas siguen siendo templadas (alrededor de 29°).

si bien está inestable, las temperaturas siguen siendo templadas (alrededor de 29°). Asegurá objetos en balcones o patios: ante ráfagas, pueden volarse elementos sueltos.

ante ráfagas, pueden volarse elementos sueltos. SeguÍ el pronóstico actualizado: las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?

El sábado 28 aparece como el día más complejo del fin de semana. En Santa Fe, la temperatura podría trepar hasta los 33°, con tormentas fuertes durante la mañana y la tarde. Las probabilidades de precipitación se mantienen elevadas, entre el 40% y el 70%, lo que refuerza el escenario de alerta.

En Rosario, si bien la máxima será levemente menor (30°), también se esperan tormentas intensas en las primeras horas del día. La inestabilidad comenzará a ceder hacia la noche, cuando las probabilidades bajen considerablemente.

El domingo 29 trae un alivio relativo. En ambas ciudades se espera una mejora gradual, con cielo parcialmente nublado y menor probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas cercanas a los 30-31°.