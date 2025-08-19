Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 19 de agosto de 2025

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo por tormentas para Santa Fe y Rosario este martes 19 de agosto.

El clima en Santa Fe y Rosario vuelve a estar en el centro de la agenda: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la jornada de hoy estará atravesada por tormentas de variada intensidad, con ráfagas y acumulados de entre 30 y 60 mm. El mal tiempo empezará desde la mañana y podría extenderse hasta la tarde, con impacto en la rutina diaria de miles de santafesinos y rosarinos.

El alerta por tormentas en el Litoral es parte de un agosto atípico, con más lluvias de lo esperado y una sensación térmica que anticipa la transición hacia la primavera. Los especialistas advierten que la variabilidad climática aumenta la frecuencia de tormentas fuera de estación, fenómeno que también preocupa en otras regiones del país.

Frente a este escenario, las autoridades insisten en prestar atención a los comunicados oficiales y evitar actividades al aire libre durante los horarios críticos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario para este martes

El SMN anticipa que las lluvias y tormentas en la ciudad de Santa Fe comenzarán en la mañana, entre las 6:00 y las 11:59. El alerta amarillo se centra en ese tramo horario, cuando se prevén precipitaciones intensas que podrían complicar el tránsito urbano y las actividades cotidianas.

Pronóstico de Santa Fe.

El panorama es más prolongado en Rosario: allí, el alerta por tormentas rige desde las 6:00 hasta las 17:59, con lluvias fuertes y ráfagas de viento. Esto significa que gran parte del martes estará marcado por inestabilidad, lo que puede alterar la actividad comercial, el transporte público y las clases. Las mínimas para ambas ciudades rondarán en los 14 grados, mientras que las máximas llegarán a los 18 grados, más templadas que la semana pasada.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima para este miércoles y jueves?

Miércoles 20 de agosto

Santa Fe : vuelve el sol. El pronóstico anticipa un día soleado, más cálido y con brisa matinal , ideal para respirar después de la tormenta.

: vuelve el sol. El pronóstico anticipa un día , ideal para respirar después de la tormenta. Rosario: también mejora significativamente. Se espera que la mañana esté soleada, los vientos repunten y la temperatura trepe a un clima agradable y seco.

Jueves 21 de agosto

Santa Fe : el día será claro, soleado y agradable , con máximas cercanas a los 21 grados.

: el día será , con máximas cercanas a los 21 grados. Rosario: predominará el buen tiempo con cielo parcialmente nublado, y una jornada suave que invita a retomar actividades al aire libre.

