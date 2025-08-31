Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario este domingo 31 de agosto de 2025

El domingo 31 de agosto será un día de clima inestable en el centro de Santa Fe.

El último domingo de agosto llega con tiempo revuelto en la región. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del 31 de agosto tendrá chaparrones y tormentas con probabilidades relevantes, viento fuerte y un marcado descenso térmico hacia el inicio de la semana.

En un escenario donde las lluvias aparecen de forma irregular, pero con intensidad, los efectos más probables son anegamientos puntuales, caída de ramas y reducción de visibilidad en rutas: razón suficiente para tomar recaudos y seguir los avisos del SMN y de las autoridades locales.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la ciudad de Santa Fe, la jornada aparece algo más templada, con máxima de 19 grados y mínima de 15 grados, pero no exenta de peligros. El mapa muestra 40–70% de probabilidad de tormentas en la mañana, que disminuyen a 10–40% hacia la tarde/noche.

El registro de ráfagas también figura en torno a 42–50 km/h en la mañana, con cambio de dirección del viento que podría favorecer condiciones húmedas y heladas relativas en superficies al final del día. Para eventos al aire libre, la recomendación es reprogramar o buscar alternativas cubiertas.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

Para Rosario, el pronóstico indica una máxima de 16 grados y mínima de 12 grados. Las probabilidades de precipitaciones son elevadas durante la jornada: el gráfico muestra 40–70% de chance de tormentas tanto por la mañana como por la tarde/noche.

Además, se esperan vientos sostenidos con ráfagas importantes, de 42–50 km/h, que pueden elevar el riesgo de voladura de objetos sueltos, caída de ramas y complicaciones en el tránsito. Quienes deban circular —especialmente por autopistas y accesos— deberían prever mayor tiempo de viaje y maniobrar con precaución.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el alerta de tormentas del domingo