Alerta amarilla por lluvias y nevadas: qué provincias se verán afectadas

Según el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá días bien primaverales durante la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cielos despejados, soleados y algo calurosos. Pero, por el contrario, en el suroeste del país rigen distintas alertas que anticipan posibles lluvias y nevadas.

Para este martes, el SMN confirmó que el cielo estará totalmente despejado, con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 23°C en la Ciudad de Buenos Aires. Para la tarde, la nubosidad aumentará para terminar el día con un cielo parcialmente nublado y una temperatura aproximada de 15°C.

Mañana será el día más cálido de la semana, con temperatura entre los 23°C y los 12°C. Durante la tarde habrá una nubosidad variable, desde parcialmente a mayormente nublado. También existe una posibilidad mínima del 10% de lluvias en el atardecer.

Alerta amarilla y naranja: qué provincias se verán afectadas

Aunque se espera tiempo cálido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), rigen alertas amarillas por lluvias y nevadas en la región patagónica, desde Neuquén hasta Chubut. También hay alerta naranja por lluvias y nevadas en el sur de Neuquén y en el este de Río Negro.

Cabe mencionar que en el sur de Mendoza se mantiene una alerta amarilla por viento Zonda, “con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, según Meteored. Por último, el alerta amarilla por fuertes vientos se extiende en Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa y Córdoba.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico

El SMN ante precipitaciones recomienda buscar un lugar bajo techo, mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas, cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de que ingrese agua en el hogar y mantener distancia de los postes de luz o los cables de electricidad.

En cuanto a nevadas, se recomienda evitar actividades al aire libre, prever una reserva adicional de víveres y agua potable y cortar el suministro eléctrico y de gas. También circular con vehículos adecuados para hielo y nieve, y permanecer dentro de los mismos ante eventuales temporales.

Suspenden las clases en Bariloche por el alerta naranja

El Consejo Escolar de la Zona Andina decidió suspender las clases en el turno mañana por la alerta naranja por nevadas, para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa. Ahora evalúan la situación para el turno tarde.

La medida afecta a las localidades de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi. Según el SMN se esperan nevadas fuertes y valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm.