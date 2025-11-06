A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo para hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio de tiempo en Santa Fe y Rosario para este jueves.

Durante la jornada del jueves 6 de noviembre, las ciudades de Santa Fe y Rosario mantendrán un ambiente cálido y húmedo, con máximas que rondarán los 25°. Sin embargo, hacia la noche se espera la llegada de un frente de inestabilidad que traerá lluvias aisladas, que se intensificarán el viernes 7 con tormentas de variada intensidad.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitación aumentarán progresivamente durante la madrugada del viernes, alcanzando picos del 70% al 100% entre la mañana y la tarde.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el jueves

En la capital provincial, el jueves 6 arrancará con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. El termómetro subirá hasta los 25°, pero hacia la noche el viento rotará al sur y comenzarán las primeras lluvias, con chances del 40%.

El viernes 7 traerá el cambio más notorio: se esperan tormentas desde la madrugada, lluvias fuertes por la mañana y mejoras parciales hacia la noche. La máxima caerá a 19°, con mínima de 14°, lo que marca el inicio de un fin de semana más fresco y húmedo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el jueves

La ciudad del sur santafesino presentará condiciones similares, aunque con temperaturas más templadas. El jueves llegará a 21°, con cielo mayormente nublado y las primeras gotas hacia la noche.

El viernes será un día típicamente otoñal en pleno noviembre: lluvias persistentes, tormentas aisladas y máximas que no superarán los 18°. El viento del sudeste aportará humedad y sensación térmica más baja durante toda la jornada.

Las recomendaciones del SMN para este jueves

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar el pronóstico actualizado durante la tarde por posibles alertas locales.

Usar vestimenta de entretiempo: algo liviano (remera, camisa) pero con una capa extra para el frío.

Llevar paraguas liviano o piloto compacto, dado que las probabilidades de lluvia alcanzan el 40 %.

Asegurar toldos, carpas, carteles y estructuras livianas.

Alejar el auto de árboles en mal estado o ramas débiles.

Cuidar eventos al aire libre: lugares techados o con estructuras sólidas son preferibles.

Evitar zonas con mala circulación de viento o con riesgo de caída de ramas.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario?

El avance del frente frío cortará la racha de calor, lo que provocará lluvias, pero también un respiro en las temperaturas para el fin de semana. Las condiciones mejorarían gradualmente el sábado 8, aunque la inestabilidad podría mantenerse en el litoral hasta el domingo.

Una buena noticia para quienes esperaban un descanso del calor, aunque no tanto para quienes planeaban actividades al aire libre.