Intento de femicidio en Santa Fe: dictaron preventiva a un hombre que golpeó a su expareja con una manopla de hierro

La Justicia de Santa Fe resolvió que Maximiliano Ariel Sariego (38), detenido por golpear con una manopla a su expareja dentro de un edificio de calle Francia al 2700 del microcentro de la ciudad Capital, permanezca detenido hasta tanto la causa que lo tiene imputado tenga un nuevo avance. El fallo también confirmó la calificación legal que impulsó la Fiscalía, la de "tentativa de femicidio" y descartó la hipótesis de la defensora del imputado, que sostuvo que el hecho fue una lesión leve contra la damnificada.

La resolución fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert que, en el marco de una audiencia de medidas cautelares, dictó su prisión preventiva, tal como lo había requerido el fiscal del caso, Matías Broggi, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual.

Durante la audiencia realizada en tribunales, el fiscal Broggi reveló que el intento de femicidio ocurrió minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada. En ese entonces, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio donde ella reside con su grupo familiar.

Según estableció la investigación, el hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta. Luego, la agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo.

Para Broggi, fue muy clara la intención del imputado de matar a la víctima, ya que le lanzó puntazos y golpes al cuello, al rostro y a la cabeza, mientras ella se cubría con su brazo para intentar evitar ser impactada en las zonas vitales de su cuerpo. “Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cese la situación violenta”, señaló el fiscal mediante un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal aclaró además que el imputado luego se dirigió a la zona de cocheras del edificio y se autolesionó en el cuello tras el ataque a su ex. El hombre permanece internado en el Hospital Cullen.

Se entregó el santafesino que baleó a su mujer en Paraná hace casi una semana

El santafesino de 49 años que baleó a su mujer en Paraná el martes pasado se entregó a la Justicia de Entre Ríos este lunes al mediodía, luego de permanecer prófugo y que la Policía de esa provincia lanzara un pedido de captura en su nombre.

El victimario, identificado como C. G. G., se entregó en la Unidad Fiscal de Género de Entre Ríos acompañado de su equipo de abogados y fue detenido bajo orden del fiscal Leandro Dayub. Acto seguido, se lo trasladó a la Alcaidía de Tribunales para continuar con las acciones correspondientes.

El miércoles pasado, se realizaron operativos de allanamiento en su domicilio de barrio Barranquitas que resultaron negativos. El hecho ocurrió en el barrio 72 Viviendas de Paraná y, durante los últimos días, trabajaron de manera conjunta la Policía de Santa Fe con la entrerriana en vistas a dar con el paradero del agresor.

Según información policial, el detenido mantuvo una discusión con su pareja el martes y le disparó en el hombro. Luego, huyó en una moto roja y algunas hipótesis mantenían que podría haber escapado para su ciudad natal, Santa Fe. La mujer fue trasladada a un hospital de Paraná, donde atendieron sus heridas y la dieron de alta el mismo día.