Caso Paula Perassi: aumentaron la recompensa para quien aporte datos de la mujer desaparecida en 2011

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe aumentó este martes a $40 millones la recompensa para quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de Paula Perassi, la mujer que se encuentra desaparecida desde 2011 en la ciudad de San Lorenzo y cuyo caso sigue sin resolverse.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N.º 3103/25, que actualizó el monto dispuesto en julio de 2024, cuando la recompensa era de $30 millones. Trece meses después, el Gobierno provincial decidió redoblar la apuesta para intentar romper el silencio que rodea a uno de los casos más conmocionantes del territorio santafesino.

Paula tenía 34 años. Era ama de casa, y tenía dos hijos, con los que vivía en el centro de la ciudad portuaria. La mujer desapareció en la noche del 18 de septiembre de 2011, cuando le avisó a su pareja y papá de sus hijos, Rodolfo Daniel Ortiz de Elguea, que saldría a buscar a la casa de una vecina la tarea para uno de los chicos. Sin embargo, nunca más se supo de ella.

Las primeras investigaciones señalaban a Elguea como presunto onsable de la desaparición, ya que confirmó que atravesaban una crisis y que ya ni siquiera dormían juntos. No obstante, un comentario en el que contaba que su esposa usaba mucho su cuenta de Facebook fue clave: se pudo constatar que Perassi tenía una relación extramatrimonial con Gabriel Strumia, empresario y amigo de la familia.

Según detalló la agencia de noticias Noticias Argentinas, este indicio fue fundamental para el avance del caso debido a que, también se comprobó, que la mujer estaba embarazada y, al parecer, Strumia le habría ordenado que se realice un aborto, algo a lo que Paula se negaba.

Las condenas y las absoluciones en el caso de Paula Perassi

Se conoció una conversación que la víctima y José Luis Freijomil, compañero del empresario, mantuvieron un día antes de su desaparición: “Amigo, llegó el día, si no me ves más por Face es porque pasó lo peor, quiero que sepas que te quiero mucho. Nos vamos a Rosario a hablar con el médico, no sabés el miedo que tengo, amiguis”, señalaba el mensaje.

El juicio en primera instancia en 2019 culminó con la absolución de los once imputados, entre civiles y personal policial. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa sentencia y las situaciones procesales de Strumia y su esposa fueron revocadas en primera y luego en segunda instancia. En diciembre de 2020, se confirmó el fallo y ambos, que habían llegado en libertad, fueron a prisión preventiva.

Strumia fue condenado a 17 años de prisión por ser autor del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por tratarse de una mujer embarazada. Su esposa, Roxana Michl, recibió 6 años como partícipe secundaria, aunque actualmente está en libertad. En el juicio también estuvieron imputados policías, el chofer de Strumia y la mujer que habría practicado el aborto, pero todos fueron absueltos.

Cómo aportar datos sobre Paula Perassi

Las personas que tengan información relevante pueden comunicarse por correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o presentarse directamente en las oficinas judiciales. El objetivo es sumar datos que permitan dar con el paradero de Paula, cuyo cuerpo nunca fue hallado.

A más de 14 años de la desaparición, la familia de Paula sigue esperando justicia y respuestas. El aumento de la recompensa es un nuevo intento por romper el pacto de silencio y encontrar el destino de la mujer que desapareció en San Lorenzo y nunca volvió a casa.