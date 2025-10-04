A qué hora llueve en Santa Fe y en Rosario: el pronóstico del tiempo para hoy, sábado 4 de octubre de 2025

Cambia el clima agradable en Santa Fe y Rosario durante este sábado.

El fin de semana llega con cambios bruscos en el tiempo en el Litoral. La mañana del sábado arranca soleada y con temperaturas en ascenso, mientras que la tarde y la noche estarán marcadas por la inestabilidad. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santa Fe y Rosario tendrán máximas superiores a los 30 grados, pero el alivio llegará con tormentas hacia el cierre del día.

La jornada, que arranca con calor de verano, anticipa un domingo de lluvias más intensas, descenso térmico y un lunes frío para arrancar la semana. En la región, el clima oscilará entre extremos: de máximas de 33 grados a mínimas cercanas a los 17 grados.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el fin de semana

En la capital provincial, la amplitud térmica será más marcada: el sábado empieza con 17° y alcanzará los 33° por la tarde, en una jornada que podría ser agobiante. Hacia la noche, el pronóstico prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas, que se intensificarán en la madrugada del domingo.

El domingo bajará la temperatura drásticamente, con una máxima de apenas 25° y lluvias que se extenderán hasta la noche. Para el lunes, el termómetro caerá hasta los 8° de mínima, con un cielo más estable pero ambiente frío.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el fin de semana

En esa ciudad, el sábado 4 comenzará con cielo despejado y una temperatura mínima de 16°. El calor se sentirá fuerte hacia el mediodía, con máximas que treparán hasta los 32°. La inestabilidad aparecerá recién a partir de la tarde-noche: el SMN marca entre un 40% y un 70% de probabilidad de tormentas, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El domingo se presentará mucho más fresco, con máxima de 21° y lluvias intermitentes durante gran parte del día. El lunes llegará el aire frío, con mínima de 6° y cielo parcialmente nublado.

Pronóstico de Rosario.

Recomendaciones del SMN para el clima de este sábado

El SMN sugiere una serie de pautas para días estables y con temperaturas en ascenso: