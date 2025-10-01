Los especialistas confirmaron la presencia de huesos calcinados, entre ellos un cráneo, parte de la columna lumbar, un fémur y otras piezas óseas. Foto: Aire de Santa Fe.

Un macabro descubrimiento en un camino rural en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José generó conmoción este martes en la provincia de Santa Fe: restos humanos calcinados fueron encontrados en el interior de una Renault Trafic blanca completamente incendiada. Entre los huesos, hay un cráneo, parte de la columna lumbar, un fémur y otras piezas.

El vehículo fue localizado poco después del mediodía en una zona rural aledaña al kilómetro 9 de la Ruta Nacional 19, aproximadamente a 1,5 kilómetros al sur del barrio Casa Sol, departamento La Capital. Este grave hecho se produce mientras sigue vigente el plan de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro para combatir la inseguridad y el accionar de las bandas narco.

Según informó el medio Rosario3, agentes de la Policía intervinieron tras recibir un aviso anónimo en la comisaría 12°, donde se alertaba sobre un vehículo prendido fuego. Al llegar al sitio, comprobaron que la camioneta había sido consumida casi por completo por el fuego y, en la parte trasera del rodado, observaron lo que parecían ser restos óseos.

De esta manera, el fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, ordenó la intervención inmediata de peritos forenses, personal de Bomberos Zapadores y distintas divisiones de la Policía de Investigaciones (PDI). Los especialistas confirmaron la presencia de huesos calcinados y los restos fueron trasladados a la morgue judicial para la autopsia.

Misterio en Santo Tomé: qué se sabe de la camioneta que apareció incendiada. Foto: Aire de Santa Fe.

En las inmediaciones del vehículo, los investigadores incautaron una silla de madera y una chapa patente parcial. Ambos elementos fueron enviados al laboratorio para el levantamiento de rastros genéticos y su respectivo análisis, clave para avanzar en la identificación y reconstrucción de los hechos.

La camioneta continúa bajo custodia policial y será trasladada a la sede de Criminalística para la realización de un segundo relevamiento técnico en busca de nuevas evidencias. Por instrucciones del fiscal, la investigación se mantiene bajo estricta reserva y, hasta el momento, la identidad de la víctima permanece sin establecerse.

La identidad de la víctima permanece sin establecerse. Foto: Aire de Santa Fe.

Restos humanos en un basural de Rosario: se logró establecer que la víctima es un hombre

El 16 de marzo de este año, la aparición de restos humanos en tres contenedores de basura del microcentro de Rosario generó un verdadero misterio. Un joven encontró al lado de un contenedor de basura y dio aviso a la Policía, que montó un amplio operativo en la zona: encontraron más partes y sangre en otros cestos ubicados a pocos metros del hallazgo principal.

Según confirmaron medios locales, el testigo llamó al 911 en la esquina de las calles 3 de febrero y Maipú, a siete cuadras del Palacio Municipal. Además, a 400 metros de donde descartaron parte del cuerpo de la víctima se encuentra la seccional 1 de la Policía de Santa Fe.

Los efectivos confirmaron que dentro de la bolsa había restos humanos y notificaron a los peritos forenses. El sitio fue asegurado para evitar alteraciones en la escena mientras se esperaba la llegada de los investigadores. Dentro de la bolsa se encontraron un antebrazo y la parte superior de una pierna.

Meses después, la investigación avanzó y fue esclarecida parcialmente tras la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que determinó que pertenecían a un hombre de entre 30 y 40 años.

El análisis forense se realizó luego de que la Brigada Canina del Organismo de Investigación localizara nuevos restos en Ricardone, tras el aviso de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario. Los registros de GPS indicaron que estos recipientes fueron vaciados el 15 de marzo entre las 22:18 y las 22:22, trasladando su contenido a la estación de transferencia de Bella Vista y, posteriormente, al relleno sanitario de Ricardone.

El Instituto Médico Legal (IML) confirmó que todos los restos correspondían a la misma persona. Para este cotejo fue necesaria una autorización de la Corte Suprema, que inicialmente fijó un plazo de seis meses, pero la pericia se completó en tres meses tras gestiones de la Fiscalía.

Según detallaron las autoridades, los cortes en las partes encontradas fueron realizados con armas blancas de pequeñas dimensiones y los desmembramientos ocurrieron post mortem. Además, el Laboratorio Biológico descartó coincidencias entre las muestras de sangre recogidas y los restos hallados. Actualmente, las autoridades continúan trabajando para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.