Intentó culpar a la madre, pero él había asesinado a golpes a su bebé: el caso del padre al que le dieron prisión perpetua

El Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora dio a conocer la condena a prisión perpetua de Matías David Pueblas, un hombre que asesinó a su beba de dos meses. El hecho ocurrió hace casi dos años, el 15 de septiembre de 2023, en la vivienda del sujeto, ubicada entre las calles Conesa y Darwin en el barrio de Villa Fiorito.

Fue en las últimas semanas de agosto que la Justicia confirmó la pena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Cabe destacar que la condena fue decidida por un jurado popular de manera unánime.

Pueblas, quien se encuentra detenido desde que ocurrió el asesinato, intentó en inmumerables ocasiones culpar a la madre de la niña y a su expareja del fatal hecho, aduciendo que él era inocente. Sin embargo, con la investigación y las diferentes pericias que se realizaron quedó claro que el culpable había sido efectivamente él.

Crimen en Villa Fiorito: el hombre que mató a su beba de dos meses recibió perpetua

Según lo declarado por los vecinos de la zona en la que vivían, Pueablas no solo ejercía violencia física sobre su expareja, además, era "prostituida por él". Informaron que se trataba de un hombre agresivo que consumía drogas.

De hecho, la tragedia del 15 de septiembre inició con una discusión a los gritos y golpes por parte del sujeto hacia la mujer que cargaba a la bebé de nombre Ahitana.

En medio del tironeo, Pueblas atacó la cabeza la niña provocándole lesiones de alta gravedad. Seguidamente, el hombre intentó quemar la casa con él, la madre de la pequeña y su otro hijo adentro, pero gracias a la ayuda de los vecinos que llamaron a la policía y a los bomberos, el incendio pudo contenerse.

Las autoridades sostuvieron que al ingresar en la casa, el asesino tenía un cuchillo en la mano y estaba dispuesto a quitarse la vida. Aunque rápidamente lo redujeron y se lo llevaron detenido.

En tanto, la mujer y su hija fueron llevadas de urgencia al hospital más cercano. Y, si bien, los médicos intentaron socorrerla, la bebé ya había muerto a causa de un traumatismo de cráneo.