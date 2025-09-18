La ciudad de Olavarría se vio envuelta en el horror este miércoles cuando, producto de un trágico accidente de tránsito, una mujer de 38 años y su hija de 9 perdieron la vida.

El suceso ocurrió en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista, en la ciudad bonaerense de Olavarría. El otro hijo de la conductora también iba en el vehículo y, por el momento, se encuentra internado en grave estado, producto de las lesiones de gravedad que le provocó el choque.

La tragedia habría ocurrido cerca de las 11, cuando Laura Lavalle conducía su auto, un Renault Clio azul, e impactó contra un limitador de altura situado en la columna central del mencionado cruce. La mujer se dirigía en dirección a Olavarría, hacia el Cementerio Loma de Paz.

Laura manejaba junto a sus dos hijos menores: Gibana Crossi, de 9 años, quien falleció en el accidente a causa de las graves heridas sufridas, y G.C., de 6. Según informó la Comisaría Primera de Olavarría, los tres residían en el barrio Ituzaingó de la ciudad olavarriense.

Al llegar el personal médico al lugar de la colisión, pudieron constatar en el momento el fallecimiento de Lavalle y Gibana. Por su parte, el niño de 6 años fue trasladado de inmediato con graves heridas al sector de pediatría del hospital local, adonde ingresó con código rojo, pero finalmente pudo ser estabilizado.

Causa e investigación del hecho

En un principio, Mariela Viceconte, fiscal a cargo de la causa, caratuló la misma como homicidio culposo.

Sin embargo, tras el trabajo realizado por los peritos de la Policía Científica en la escena, se recaratuló el expediente como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio. “En el lugar del hecho no hay huellas de frenado y, si bien la confirmación la decide la fiscal a cargo, hay suficientes sospechas para seguir esa línea investigativa”, señalaron las fuentes judiciales.

Otro indicio clave fue el último posteo que Laura Lavalle realizó en su cuenta de la red social Facebook, un día antes de la tragedia. En el mismo se puede percibir la difícil situación emocional que atravesaba Lavalle.

"No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctimas, no más maltrato, no más ABANDONO! Juntos los tres. ¡Siempre solo con mamá desde la panza y así seguirá siendo mis angelitos!", dice el último posteo realizado por Lavalle.

Acompañada de fotos de sus hijos, su última publicación también rezaba: "Lo intenté todo, todo, la luché más no poder, me ganó el cansancio. No es vida, la vida no las robaron”.