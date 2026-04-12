Mientras avanza la investigación por la muerte de Ángel, el nene de cuatro años que falleció en circunstancias no claras en Comodoro Rivadavia, en las últimas horas se conoció lo que el niño había expresado en una audiencia de escucha realizada el 9 de febrero de 2026.

Según informó el medio local ADN Sur, en el acta judicial se dejó constancia de que el niño de cuatro año manifestó ante el juez de familia Pablo Pérez que "vive con su mami" y le gustaría "seguir viviendo" allí. Respecto a la situación de padre, Luis López, el documento indica que el chico había afirmado que "no quiere verlo".

A partir de esta audiencia, y sumado a los antecedentes de presunta violencia del padre contra el nene que señaló Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel y acusada por la familia paterna de ser responsable por la muerte del niño, se mantuvo la guarda del menor a favor de la mujer.

La acusación de la familia paterna de Ángel

La familia paterna del chico acusa a Altamirano y su pareja de haber provocado el fallecimiento del niño por presunta violencia familiar, pero la mujer se defendió y aseguró: “Yo no maté a mi hijo”. En esta línea, sostuvo que pidió la tenencia de su hijo para "protegerlo".

A su vez, trascendieron videos del menor llorando y solicitando no ir con su mamá. Pero desde el lado materno apuntaron contra el padre, quien había sido denunciado por tres episodios de violencia contra el niño, y por los que estuvo detenido algunos días en 2024.

Estas versiones cruzadas y los antecedentes se sumaron al expediente, que permiten al Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia avanzar con la investigación penal por la muerte del Ángel, y se analizan distintas hipótesis para determinar si se trató o no de un homicidio.

La defensa de la madre de Ángel

Mariela afirmó haber sido víctima de violencia de género y que recuperó la tenencia de Ángel para protegerlo de "alcohólicos y drogadictos", en referencia a López y a su pareja Lorena. "Nosotros no le pegamos al nene, nosotros no le hicimos nada", declaró ante la Justicia.

En este contexto, la Fiscalía ordenó que Altamirano y su novio permanezcan en su domicilio, a la espera de los resultados de la autopsia. Los informes preliminares indicaron que el niño tenía lesiones en la cabeza, pero no son del todo concluyentes para determinar si fueron accidentales o intencionales.

Qué se sabe del caso de Ángel

Según el medio citado, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo de Ángel determinó que tenía lesiones internas en la cabeza. El niño murió el 5 de abril de un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia. Las autoridades habían recibido un pedido de asistencia médica ese día por la mañana.

El personal de salud que arribó al lugar constató que el niño estaba en paro cardiorrespiratorio y murió horas después. La primera versión indicó que el nene se descompensó mientras dormía en su casa y murió poco después en el hospital. Luego, el padre había denunciado supuestas irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó contra la madre biológica de Ángel.

El nene había sido apartado de la casa de su padre y su madrastra el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia dispuso darle la tenencia a Altamirano.