Murió Thiago, el nene de 7 años baleado por la Policía Federal

Luego de estar internado en el Hospital de Niños de San Justo casi dos días, Thiago Correa, el niño de 7 años baleado por la Policía Federal en un tiroteo con un presunto grupo de delincuentes, falleció por muerte cerebral. Horas atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una férrea defensa del oficial y responsabilizó a los delincuentes por lo sucedido, a pesar de que la bala que se llevó la vida del pequeño salió del arma reglamentaria. "Los responsables son los delincuentes", aseguró la ministra.

Así lo confirmó su papá, en la puerta del hospital. "Quiero informarles que Thiago falleció. Es muy doloroso para todos, más para nosotros dos -dijo al señalar a la mamá del niño-. Pido disculpas, gracias por estar, pero no puedo hablar más. Pido justicia, necesito justicia por Thiago. Esto se tiene que pagar", dijo entre lágrimas. "No sé a quién hacer responsable de esto, no lo sé, pedimos respeto", agregó la mamá.

Según indicaron las primeras pericias, la bala que impactó en la cabeza de Thiago salió de una pistola 9 milímetros de un policía de 21 años, que actualmente está detenido bajo la carátula del delito de "homicidio (por también haber matado a uno de los delincuentes) y lesiones graves" en perjuicio del niño. A su vez, señalaron que Thiago estaba a casi dos cuadras de los disparos y de donde ocurrió el hecho.

El policía de la Federal, Facundo Daniel Aguilar, de 21 años, se habría recibido en diciembre pasado y a tan sólo de seis meses de su salida de la escuela de la fuerza, está detenido por un caso de homicidio por la balacera. Según fuentes de la investigación, todas las balas partieron del arma del efectivo policial. Las pericias, a su vez, indican que hay 11 disparos en tan sólo 9 segundos; mientras que el arma encontrada en la escena, perteneciente a los delincuentes, estaba descargada. Seis de esos disparos alcanzaron a uno de los jóvenes, de 18 años, que murió en el lugar; mientras que otro estaba internado en grave estado por una bala en el abdomen y un tercero, herido en una pierna.

"Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago son los delincuentes. Uno murió en la legitima defensa que realizó Facundo", sostuvo la ministra Bullrich en conferencia de prensa. Y agregó: "Son ellos los que generaron la acción delictiva. Salieron a la calle a matar". En esa línea, la ministra adelantó que desde el ministerio pedirán el cambio de carátula de la causa y especificó: "Para nosotros, a los delincuentes que están hospitalizados y detenidos no solamente no se los debe involucrar en la carátula es robo, sino que es tentativa de homicidio porque ahí estaba Thiago".

Los detalles del trágico ataque en contra de Thiago

El hecho ocurrió cuando el agente intentó repeler un intento de robo y efectuó al menos 11 disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales habría impactado en el menor. A raíz del intercambio de disparos, uno de los ladrones murió y otros dos resultaron heridos. El agente involucrado, Aguilar, quedó detenido bajo la acusación de "exceso en el uso de la legítima defensa".

La secuencia se desencadenó en la intersección de las calles Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Allí, el joven agente, que se encontraba fuera de servicio en ese momento, fue abordado por cuatro asaltantes armados que intentaron quitarle la mochila. Ante esa situación, extrajo su arma de fuego y comenzó un tiroteo con los agresores. De acuerdo a la información preliminar, el efectivo realizó por lo menos 11 disparos. Uno de esos proyectiles habría alcanzado a Thiago, que se encontraba junto a su padre esperando el colectivo en una parada cercana.

La investigación está a cargo de la UFI Temática de Homicidios correspondiente, con la intervención del fiscal Diego Rulli. En el lugar del hecho se procedió al levantamiento de rastros, y se secuestró un revólver calibre 38 sin numeración, una bala deformada y una vaina servida. El fiscal dispuso la aprehensión del policía Aguilar bajo la acusación de haber incurrido en un exceso en la legítima defensa.