Los videos de la nena armada en Mendoza: así fue el momento en que disparó

En la mañana de este miércoles, una joven de 14 años ingresó con un arma de fuego a la escuela Marcelino H. Blanco, de la localidad mendocina de La Paz. La nena habría efectuado dos o más disparos al aire, situación que fue captada en video por los celulares de los alumnos del colegio.

Luego de efectuados los disparos, la niña se habría atrincherado en el patio del colegio y por el momento no se han reportado heridos.

El primero de los videos se filmó desde dentro de una de las aulas del colegio Marcelino H. Blanco, cuando los alumnos todavía no habían realizado el proceso de evacuación. La secuencia es breve y capta uno de los disparos que efectuó la joven al aire.

La segunda de las grabaciones se realizó desde una ventana que da al patio de la escuela en el video se escucha una segunda descarga, tras la detonación se escuchan gritos y la voz de una mujer que señala "Otro" lo cual indica que previamente se habría efectuado al menos un disparo más.

Una tercera filmación muestra el momento en que la Policía de Mendoza ingresaba al establecimiento y le solicitaba a la joven que se detenga, próximamente a la solicitud de un policía de "soltar el arma", se puede escuchar un nuevo disparo. Fuentes oficiales indican que los efectivos de seguridad negocian con la joven para que de marcha atrás en su accionar.

En cuanto a los alumnos y docentes, se informó que se efectuó una rápida evacuación del lugar, por lo que estarían perfectamente resguardados.

La autoridad que actualmente interviene es la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien se encontraría en negociaciones con la joven para convencerla de entregar el arma y deponer su actitud.

El inicio del suceso también fue registrado en video, las cámaras captan a la menor deambulando por el establecimiento con el arma en la mano sin un rumbo claro, por lo que podría estar buscando algo o a alguien.

El comunicado oficial del Gobierno de Mendoza

Dada la magnitud del acontecimiento, el ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de Mercedes Rus, divulgó un informe a la prensa en el que da algunos datos generales de la situación y pide no acercarse al lugar.

En el comunicado se solicita que prime la seguridad y el respeto por el interés superior de la niña involucrada, y a su vez el organismo pide "solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz"

El informe finaliza con el siguiente mensaje "Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo".