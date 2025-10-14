La misteriosa parada de Laurta con el auto del chofer desaparecido, antes del doble femicidio

Al doble femicidio de Córdoba en el que Pablo Laurta asesinó a Luna Giardina (24) y a María Zamudio (50) se suma la desaparición y posterior homicidio de Martín Sebastián Palacio (49). Los investigadores intentan determinar qué ocurrió con el chofer que recogió al femicida en Concordia el 7 de octubre. Para ello, el recorrido completo que hizo el vehículo Toyota Corolla es fundamental.

Cronología del viaje que hizo Martín Palacio con el doble femicida Pablo Laurta

Pablo Laurta contrató al conductor de aplicación Martín Palacio para realizar un viaje desde Concordia, Entre Ríos hasta Rafaela, Santa Fe. Esto lo confirmó la propia familia de Palacio, quienes aseguraron también ante la Justicia que el asesino le había ofrecido $1.500.000 por realizar todo ese recorrido en auto.

El encuentro entre ambos ocurrió cerca de las 20h en la Terminal de Concordia el martes 7 de octubre. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los hombres se saludaron. Para la policía, no se trató de un saludo corriente, parecía que "se conocían de antes" por la confianza que denotaban sus gestos. Además, pudieron ver que Laurta llevaba una mochila negra y una valija.

Al partir de la terminal, el vehículo de Palacio, un Toyota Corolla de color blanco, tomó la ruta 22 hacia al sur, pero luego al oeste, lo que empezó a llamar la atención de los investigadores.

Luego de eso, las cámaras de seguridad registraron al Toyota en ruta 14 y a la altura del municipio de Estancia Grande ingresó en un camino de ripio hasta General Campos. Para ese momento, el celular del Palacio había dejado de responder, pero el automóvil seguía haciendo un recorrido extraño. Lo siguiente es clave para la policía.

A las 3 de la mañana del miércoles 8 de octubre, el vehículo volvió a ser filmado por una cámara de seguridad, esta vez, en una estación de servicio. Solo viajaba una sola persona que se trataría de Pablo Laurta. La policía sospecha que, para ese entonces, el uruguayo ya había matado al chofer de Uber.

El 9 de octubre ese mismo auto apareció totalmente quemado en Playa Corralito, en la Ruta de las Altas Cumbres, Córdoba.

Dónde se hallaron los restos de Martín Palacio

Tras estar casi una semana desaparecido, el cuerpo de Martín Palacio fue encontrado este lunes en Puerto Yeruá con señales de desmembramiento. Los investigadores ordenaron realizar una autopsia para determinar que efectivamente fuera el conductor, aunque prácticamente ya no quedan dudas de que se trata de él.

Otro dato importante que vincula al supuesto asesinato de Palacio con Laurta es que tras arrestar al doble femicida, la policía encontró en el hotel en el que se había hospedado -luego de matar a Luna y a María- las pertenencias del chofer.

Laurta se encuentra detenido en Entre Ríos y espera ser trasladado a la cárcel de Bouwer en Córdoba. Está imputado por doble homicidio agravado por violencia de género y por uso de arma de fuego.