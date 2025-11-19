Giro en el crimen de Virginia Franco, la psiquiatra asesinada: por qué los investigadores siguen la "pista del jardín"

La investigación por el crimen de Virginia Franco (68), la psiquiatra de City Bell que fue atacada brutalmente con un elemento cortante y degollada en su domicilio, continúa en marcha y, en las últimas horas, presentó nuevas evidencias que podrían determinar o, al menos, estár más cerca de quiénes serían los responsables del homicidio.

Hasta el momento, no hay sospechosos ni detenidos en la causa que lleva la Fiscalía N°11, a cargo de Álvaro Garganta.

El sábado 15 de noviembre, la policía encontró el cuerpo de Virginia, pero los resultados de la autopsia indicaron que fue asesinada antes. El equipo forense sostuvo que el crimen podría haber ocurrido 10 o 12 horas antes del hallazgo ese día por la mañana.

De esta manera, el homicidio habría ocurrido el viernes por la noche. Para los agentes a cargo de la investigación, es de vital importancia reconstruir todos los movimiento de la mujer de ese día: donde fue, con quién podría haberse reunido dentro y fuera de la casa.

De qué se trata la "pista del jardín", muy importante para esclarecer el crimen de Virginia Franco

Por otro lado, la "pista del jardín" es otra pieza clave para esclarecer el crimen de la psiquiatra. Según el diario El Día, los investigadores siguen esta evidencia porque no solo marca que el pasto del jardín no se cortaba hace más de dos semanas.

Además, testigos declararon ante el fiscal que, un día antes del homicidio, vieron a algunas personas en el frente de la vivienda supuestamente cortando uno de los árboles del jardín. Un vecino que declaró dijo que reconoció a uno de los individuos: sería un joven con historial problemático que vive en la zona.

La fiscalía baraja diferentes hipótesis y, por ahora, no descarta ninguna. En un primer momento, se creyó que en el homicidio de la mujer podría estar involucrado el equipo que manejaba sus finanzas, pero con el correr de los días surgieron algunas dudas, sobre todo, con esta nueva pista del jardín.

Lo esencial será seguir con detenimiento toda la actividad de Franco esa semana de noviembre y, en especial, la del día viernes.